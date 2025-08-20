体調不良で数日間仕事を見合わせていた、お笑いタレントのカンニング竹山が２０日、自身のインスタグラムで２１日放送のフジテレビ系「サン！シャイン」から仕事を再開することを報告した。

竹山は「数日間体調不良でぶっ倒れておりました」と近況を伝え「医師と相談の上、明日から復帰して大丈夫との事、翌朝のフジテレビ サンシャインから仕事再開いたします」と報告した。

「様々な世の中のニュースには、なるべく思った事はハッキリ意見をしてネットニュースになりまた叩かれるサイクルになると思うと厄介ではございますがそれも仕事なもんで仕事して家賃や様々な支払いをやっていきます」と宣言。

「余計な事が長くなりましたが、今回の件で仕事先のスタッフ、キャストの皆々様、関係者各位様、竹山ライブショー、竹山報道局のメンバーの皆々様には多大なご迷惑をおかけ致しまして大変申し訳ありませんでした」と謝罪した。

最後に「また明日から汗かきながら自分なりに全力でやっていったりもしますし、力入れずに多少サボりながらやっていったりもしてしまうと思いますがご迷惑をおかけしないようにいたしますので今後とも末長く宜しくお願いいたします」と伝えた。

竹山は１７日に出演を予定していたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」を体調不良により欠席していた。