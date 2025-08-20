山田涼介、Crazy Raccoon電撃加入を発表 LEOとして おじじの一言「入ったら面白くね？」がきっかけ 後輩としてあいさつ周りを予告
8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が20日、東京ドームで開催されたプロゲームチーム「Crazy Raccoon」主催のオフラインイベント『CR FES 2025』にサプライズで出演。LEOとして、「Crazy Raccoon」の【STAR部門】に電撃加入することが発表された。発表前には会見も実施。山田が思いを語った。
【全身カット】やる気満々！ユニフォームを掲げる山田涼介
『CR FES 2025』は、Crazy Raccoonにとって3回目のオフラインイベントでesportのプロゲームチーム初の東京ドームでのイベントとなった。そんな中での山田の所属というサプライズに会場は大いにわいていた。
発表前に都内のホテルで会見も実施。山田は「この度、LEOとして、Crazy Raccoonに加入することになりました山田涼介です」と自己紹介した。加入の経緯も説明。「かねてよりCrazy Raccoonのオーナーであるおじとはすごく仲良くさせていただいてまして。2年前ぐらいに一緒におじじとゲームをしていた時に『涼ちゃんがCRに入ったら面白くね？』みたいな一言をきっかけに僕も真剣に考えるようになりまして。（自身のYouTubeのゲームチャンネルである）『LEOの遊び場』というチャンネルは僕1人で運営をしておりまして。何か機材トラブルがあっても、生配信中であっても、自分で対応しなければいけなかった。動画の編集とかも自分で人にお願いして、動画の編集も自分で見て、オッケーを出す。全てを自分1人で対応しなければいけなかった。正直、実は僕、アイドルをしていまして。俳優、アイドルの仕事の中で、1人でいろんなことを対応していくのもやっぱり限界がありまして」と打ち明けた。
続けて『LEOの遊び場』というチャンネルを開いたからには、仕事としてしっかりやっていかなきゃいけないと思っていた時に、おじじ、Crazy Raccoonの皆様が非常に日頃から僕のことをバックアップしてくださって。これが、恩返しという形になるかわかりませんが、所属することで互いに支え合って、よりゲームのことを皆様に知っていただけたらいいなという風に思い、事務所に相談して、承諾を得て、約2年間かけて今回実現したという形になっております」と話した。
現在の心境を問われると「うれしいの一言に付きます。これからどんな活動が自分に待っているのかが1番ワクワクしている。これからCrazy Raccoonの皆様と一緒に楽しんでゲームの良さをより多くの方に知っていただければと思っています」と呼びかけた。また、Crazy Raccoon加入で「何人かは一緒にゲームをしたり、プライベートで会ったこともあるんですけれども、まだお会いしていない方もいます。CRのメンバー全員の後輩なんですよ。まず一人ひとりにごあいさつ周りから始めたい」と腰低く語った。
「LEO」と背中にネームの入ったユニフォームも。手にすると思わず笑顔がこぼれ「今まで数多くの記者会見の場に立たせていただきましたけど、別人格のLEOとして今、僕はいるので不思議な感覚でいます」とにこやかに語った。「今までの前例がない。どういう風に皆さんに思っていただけるのか反応も楽しみです」とにっこりだった。また、Crazy Raccoonといえばイラスト。自身のイラストについて山田は「たくさん打ち合わせをさせていただきまして。僕、爬虫類を家で17匹ほど飼っているんです。そのヤモリを絶対入れてほしいと肩に載せてもらったのが1番ポイントかなと思います」とアピールし「素敵な絵ができたので、僕は大満足です」と朗らかな表情を見せていた。
2018年4月に結成され、11の部門を展開し、「ゲーマーをかっこよく魅せる」ことをテーマにesportsの発展を目指し、日々精力的に活動を行っているプロゲームチーム「Crazy Raccoon」にアーティスト・俳優として活躍する山田涼介が「LEO」として加入することが決定。Hey! Say! JUMPのメンバーとしてアイドル、俳優としても第一線で活躍しながら、ゲーム好きとして知られていた山田は、2021年にYouTubeでゲームチャンネル「LEOの遊び場」を開設し、『Apex Legends』を中心に、定期的に実況配信を行い、今年の5月にはチャンネル登録者数が100万人を突破。『第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends』に出場するなど、かねてから進行を深めてきたCrazy Raccoonが新設する【STAR部門】に電撃加入することとなった。
「Crazy Raccoon」は2018年4月に結成。現在は、『Fortnite』、『Overwatch』、『Apex Legends』、『Street Fighter』、『Streamer』を含む11部門を展開。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、esports の発展を目的として精力的に活動を行っている。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属している。また、インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍している。
