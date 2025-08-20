　20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2890円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては1.45円高。出来高は2649枚となっている。

　TOPIX先物期近は3102ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42890　　　　　 -30　　　　2649
日経225mini 　　　　　　 42890　　　　　 -30　　　 52951
TOPIX先物 　　　　　　　　3102　　　　　-2.5　　　　3942
JPX日経400先物　　　　　 27920　　　　　 +10　　　　 120
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　-1　　　　 178
東証REIT指数先物　　売買不成立

