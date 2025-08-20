日経225先物：20日22時＝30円安、4万2890円
20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2890円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては1.45円高。出来高は2649枚となっている。
TOPIX先物期近は3102ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42890 -30 2649
日経225mini 42890 -30 52951
TOPIX先物 3102 -2.5 3942
JPX日経400先物 27920 +10 120
グロース指数先物 785 -1 178
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
