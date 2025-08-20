山田涼介、APEXで“山田涼介杯”の野望 メンバーの知念侑李を呼んで「ボコボコにしたい」
8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が20日、東京ドームで開催されたプロゲームチーム「Crazy Raccoon」主催のオフラインイベント『CR FES 2025』にサプライズで出演。LEOとして、「Crazy Raccoon」の【STAR部門】に電撃加入することが発表された。発表前には会見も実施。山田が思いを語った。
『CR FES 2025』は、Crazy Raccoonにとって3回目のオフラインイベントでesportのプロゲームチーム初の東京ドームでのイベントとなった。そんな中での山田の所属というサプライズに会場は大いにわいていた。
発表前に都内のホテルで会見も実施。山田は「この度、LEOとして、Crazy Raccoonに加入することになりました山田涼介です」と自己紹介した。加入の経緯も説明。「かねてよりCrazy Raccoonのオーナーであるおじとはすごく仲良くさせていただいてまして。2年前ぐらいに一緒におじじとゲームをしていた時に『涼ちゃんがCRに入ったら面白くね？』みたいな一言をきっかけに僕も真剣に考えるようになりまして。（自身のYouTubeのゲームチャンネルである）『LEOの遊び場』というチャンネルは僕1人で運営をしておりまして。何か機材トラブルがあっても、生配信中であっても、自分で対応しなければいけなかった。動画の編集とかも自分で人にお願いして、動画の編集も自分で見て、オッケーを出す。全てを自分1人で対応しなければいけなかった。正直、実は僕、アイドルをしていまして。俳優、アイドルの仕事の中で、1人でいろんなことを対応していくのもやっぱり限界がありまして。『LEOの遊び場』というチャンネルを開いたからには、仕事としてしっかりやっていかなきゃいけないと思っていた時に、おじじ、Crazy Raccoonの皆様が非常に日頃から僕のことをバックアップしてくださって。これが、恩返しという形になるかわかりませんが、所属することで互いに支え合って、よりゲームのことを皆様に知っていただけたらいいなという風に思い、事務所に相談して、承諾を得て、約2年間かけて今回実現したという形になっております」と話した。
サウジアラビアで開催された『Esports World Cup 2025 Festival』も訪れた。現地の熱について山田は「言語がわからなくても、ゲームという1つのジャンルのものだけで、ここまで世界中のみんなが熱くなれるんだ、と現地で感じて、すごく刺激を受けました。世界大会が行われている会場に、いつかどんな形でもいいから立ってみたいなと、ゲーマーとしての夢が膨らみました」と振り返る。プロゲーマーとしてか、という質問には「どうでしょうね」とプロゲーマーをリスペクトしているからこその謙遜で一言。「各方面に影響がないように全部をプレイしたいと思っているので、自分のできる範囲内で。ゲストとしてなのかわからないですし、もしかしたら本当に得意なゲームが見つかったらプロとして競技に出る可能性もありますし。いろんな可能性があるからこそ、楽しみながらやっていきたいなと思います」としていた。
Crazy Raccoon加入で活動の幅も広がる。自身の冠の入った“山田涼介杯”の開催も視野に入るが山田は「やりたいですね」とにやり。「いずれ僕が主催で大会を開いて、その時には、うちのメンバーの知念（侑李）もゲームが好きなので呼んで公式な場でボコボコにしたいと思います」と話して笑わせた。
Hey! Say! JUMPのメンバーに報告した際の反応も明かす。「グループLINEで（メンバーの）みんなに報告させてもらったんですけど、みんな『おー！頑張ってね』という反応の中、高木（雄也※高＝はしごだか）1人が『僕はどれぐらいゲームを頑張ったらそこに入れるのかな？』と言われて。『無理だよ』と（笑）。『好きなゲームを1万時間ぐらいやったら、もしかしたら強くなって入れるかもね』なんていう話をしました。でも、みんな喜んでましたし、応援してくれてました」とにこやかに裏話を披露していた。
また、これからYouTubeでゲームチャンネル「LEOの遊び場」の配信が増えるのか、という質問が。山田は「配信頻度だけで言いますと、こっちの勝手な都合で申し訳ないんですけども、裏番組があってですね…。メンバーが裏でドラマ出ている時に、僕が呑気に配信していられないので…。常日頃からスケジュールとにらめっこして『今日誰が出ているから何時までしかできないな』とか、全部自分でや管理しているので。配信頻度が増えるかどうかって言われると、ちょっと難しいかなと思うんですけども、できる範囲で『LEOの遊び場』は運営していきたい。そこは期待していただければなという風に思います」としていた。
2018年4月に結成され、11の部門を展開し、「ゲーマーをかっこよく魅せる」ことをテーマにesportsの発展を目指し、日々精力的に活動を行っているプロゲームチーム「Crazy Raccoon」にアーティスト・俳優として活躍する山田涼介が「LEO」として加入することが決定。Hey! Say! JUMPのメンバーとしてアイドル、俳優としても第一線で活躍しながら、ゲーム好きとして知られていた山田は、2021年にYouTubeでゲームチャンネル「LEOの遊び場」を開設し、『Apex Legends』を中心に、定期的に実況配信を行い、今年の5月にはチャンネル登録者数が100万人を突破。『第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends』に出場するなど、かねてから進行を深めてきたCrazy Raccoonが新設する【STAR部門】に電撃加入することとなった。
「Crazy Raccoon」は2018年4月に結成。現在は、『Fortnite』、『Overwatch』、『Apex Legends』、『Street Fighter』、『Streamer』を含む11部門を展開。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、esports の発展を目的として精力的に活動を行っている。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属している。また、インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍している。
