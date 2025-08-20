【食べ放題ニュース】ホテルメイドの“パンケーキ&クレープ”も食べ放題！このスイーツブッフェ充実してるな〜♪

ホテルグランヴィア京都では、2025年10月3日（金）から10月31日（金）の金・土・日・祝日限定で、「ハロウィンスイーツバイキング」を開催します。

同バイキングでは、秋の味覚であるマスカットやイチジク、さつまいも、栗、かぼちゃなどのフルーツや野菜を使用。

蜘蛛の巣を纏ったかぼちゃと紅茶のムースやかぼちゃのおばけを模したガトーショコラ、かわいいおばけのプチタルトなどハロウィンスイーツが勢揃いします。

さらに、フレッシュなマスカットとナガノパープルも好きなだけ堪能することができます。

また、ショコラドームに熱々のキャラメルソースをかけると、ドームが溶け出し中から香り高い黒トリュフを使ったアイスクリームとイチジク、ぶどうが姿を現す演出スイーツ「トリュフアイスと秋の味覚」が小学生以上の方へ一人一皿提供！

ライブスイーツでは目の前で絞る「絞りたて京都産丹波栗のモンブラン」や、目の前で丁寧に焼き上げた「クレープ」「パンケーキ」も登場します。

「ハロウィンスイーツバイキング」開催概要

期間：2025年10月3日(金)〜10月31日(金)の金・土・日・祝日限定開催

店舗：ホテルグランヴィア京都2階 カフェレストラン「ル・タン」

時間：15:30〜16:45 75分制

料金：大人6,500円、小学生3,200円、3歳以上〜小学生未満1,600円

※表示料金は税金とサービス料15％が含まれた価格です。

予約：TEL 075-342-5525 （カフェレストラン「ル・タン」直通）

所在地：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口

TEL：075-344-8888

●メニュー紹介（一部）

・かぼちゃのおばけ風ガトーショコラ

・おばけのマスカットプチタルト

・蜘蛛の巣を纏ったかぼちゃと紅茶のムース

・絞りたて京都産丹波栗のモンブラン〈ライブスイーツ〉

・シュガーバタークレープ〈ライブスイーツ〉

・パンケーキ〈ライブスイーツ〉

※写真は全てイメージです。

テイクアウト商品紹介

2025年10月1日（水）から10月31日（金）まで、2階ペストリー＆ベーカリーショップ「ル・タン」にて、3種類のハロウィンスイーツが販売されます。

・モンスターモンブラン

・キャラメルウィング

・ノワール・ハロウィン

料金：各800円（税込）

予約：075-342-5525 (ペストリー＆ベーカリーショップ「ル・タン」)