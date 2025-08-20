紹介したコスメが爆売れ続出の吉田朱里が纏う、美人印象UPのデイリーメイク

美容インフルエンサー、コスメプロデューサーとしても活躍するアカリンこと吉田朱里さんと秋コスメをチェック。この秋は大人ブラウンに注目です。

ミュートな大人ブラウンアイ

「この秋注目している、ヌードブラウンのアイパレットと単色ラメシャドウをミックス。美人印象がアップするデイリーメイクを目指しました」（吉田朱里さん）

Pick Up Item

1、【b idol】THE アイパレ R 08

\1,980 9/2 発売（かならぼ TEL. 0120-91-3836）

締め色なしでも盛れる！ 簡単垢抜けパレット

吉田さんがプロデュースする人気のアイパレットに、2年ぶりの定番カラーが登場。マットなハイライト＆ブラウンに、ツヤベースとラメカラーの組み合わせで、アレンジは自由自在。トレンドのミュートメイクが、簡単に作れる。

2、【SUQQU】モノ ルック アイズ L-01

\4,290（SUQQU TEL. 0120-988-761）

パーリィなべージュで温かみと濡れツヤをオン

今季豊作の単色アイシャドウから吉田さんが選んだのは、大粒パールがぎっしりつまった上品でベーシックなカラー。他のカラーと組み合わせて光沢をプラスしてもキレイだし、単色使いでも存在感のある華やかな目元が作れる。

OTHER ITEM

3、ザ ブラッシュマット 013M

\3,300 9/5発売（アディクション ビューティ TEL. 0120-586-683）

シアーな色づきとマットな質感で、ナチュラルなメイクに仕上がる大人なローズベージュ。

4、ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット 03

\5,940 9/5発売（パルファム ジバンシイ TEL. 03-3264-3941）

しっとりライトなテクスチャーで、ふんわりマットな発色。肌が明るく見えるベージュ。

MAKEUP POINT

マット×ラメの質感ミックスでワンランク上の洒落感を実現

【EYE】

1の右下、マットなハイライトをアイホールに広げたら、右上のマットブラウンを二重広めにのせ、目尻にもラインぽくのばす。同じ右上のブラウンを下まぶた中央のキワに細く入れて、左上のラメカラーを上まぶた中央にオン。黒目の縦幅を広げて見せる。左下のラメは、目尻に入れたブラウンの下にのせてアクセントに。2のアイカラーは、まず目頭を囲うように入れて抜け感を演出。プラス、上まぶたの中央にのせて二重のラインを際立たせる。

【CHEEK】

3を横に長く広げて大人っぽい表情に。

【LIP】

4を唇に直塗り。

吉田朱里

よしだ・あかり タレント、コスメプロデューサー、YouTuber。アイドルグループ「NMB48」元メンバー。アイドル時代に始めたYouTubeチャンネルが評判を呼び、紹介したコスメが爆売れ続出。メイクテクやファッションも注目の的に。