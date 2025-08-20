Image: On、ARC'TERYX

かぶる日焼け対策を。

顔に腕…と、自分の目に見えるところは日焼け止めをしっかり塗って準備OK。と思ったら、意外と見落としがちなのが「首筋」。汗もかくし自分からは見えないし、日焼け対策がなかなか難しいこの首筋の日焼け対策に、「シェード付きキャップ」が役立ってくれそうです。

普段着に合わせやすいキャップ

さすがsnow peak（スノーピーク）。「Sunshade Camp Cap M」ならアウトドアにも普段着にも活用できそう。

というのも、このシェードはスナップで着脱可能。SAND BEIGE、GREY YELLOW、BLACKと、全3色はどれも合わせやすいカラーで、普段着に合わせても程よいカジュアル感に。幅広いシーンで活躍してくれますね。

UVケア機能付きの頼れるキャップ

Image: THE NORTH FACE THE NORTH FACE「サンシールドキャップ（ユニセックス）」8,250円（税込）

THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の「サンシールドキャップ」は、UPF15-30、紫外線カット率85％以上のUVケア機能を備えたキャップ。

さらに、頭頂部とツバ部分には遮熱性の高い素材を使用するなど、強い日差しの下で少しでも快適に過ごせる工夫が詰まった品。コットンライクな風合いで、程よいアウトドア感がタウンユースにも相性抜群です。

頭を完全にカバーできるキャップ

Image: ARC'TERYX ARC'TERYX「シーマ 5 パネル キャップ」17,600円（税込）

太陽を遮るもののないトレイルのために作られたARC'TERYX（アークテリクス）の「シーマ 5 パネル キャップ」は、抜群の紫外線防止機能を備えたキャップ。

後頭部から耳の横までしっかりと覆える一体型のケープをスナップで閉じれば、頭を完全にカバーすることができます。耐久性や撥水性にも優れ、ハードな環境でもしっかりと肌を守ってくれますね。

「すだれ」を出し入れできるキャップ

Image: karrimor karrimor「sudare cap」6,820円（税込）

karrimor（カリマー）の「sudare cap」は、顔や首筋を日焼けから守るシェードを後頭部のポケットへ収納できるキャップ。アウトドアではシェードを出し、街におりたらシェードをしまって、1つで使い分けができるのです。

そして、つばが柔らかく畳んで持ち運びやすいのもGOOD。

屋外でのハードな運動に活躍するキャップ

Image: On On「Solar Cap」8,250円（税込）

たった64gと軽量で吸湿​速乾性に優れているのが、このOn（オン）「Solar Cap」。風通しの良い超軽量素材で、暑い日のランニングも身軽に紫外線対策ができるというわけです。

シェードはうなじをすっぽりと覆うサイズ感のほか、生地はUPF40+のUVカット機能素材。額から目に汗が入るのを防ぐ「スウェットバンド」も内側に採用した、暑い日の運動のために作られたキャップです。

通気性抜群のキャップ

Image: Millet Millet「【ユニセックス】サンシェード メッシュ キャップ」6,490円（税込）

Millet（ミレー）の「サンシェード メッシュ キャップ」は、メッシュのシェードで通気性を確保しながら日よけにもなるキャップ。さらに、メインの生地にはUPF20のUV耐性を備え、真上からの紫外線をケアします。

このシェードは取り外し可能で、サイズ感はアジャストドローコードで調整可能と、時々に応じてカスタマイズして使うことができますよ。

サイズ感調整が自由自在なキャップ

Image: halo commodity halo commodity「h253-214/Wind Cap」6,270円（税込）

伸びのいいストレッチ素材＆かぶったまま調整できるドローコード付きだから、フィット感抜群なのがhalo commodity（ハロ コモディティ）の「Wind Cap」。長めなつばも特徴的です。

さらに、うなじにかかるシェード部分は、クルクルと巻いてゴムストラップで収納可能。風の強い日はシェードをしまってキツめにかぶるとか、シーンに合わせてかぶり方を調整できますね。

通気孔のある素材がムレを防ぐキャップ

Image: meanswhile meanswhile「Breathable Shade Cap(Sand) / MW-HT25103」13,200円（税込）

meanswhile（ミーンズワイル）の「Breathable Shade Cap」は、特殊技術により微細な通気孔のあいた素材を使ったキャップ。

このDot Airという素材には、ムレや湿気をこの通気孔から排出できるだけではなく、軽い雨程度に対応する撥水性能も。これだけのスペックを持ち合わせながら、ビンテージ加工を施したナチュラルな風合いが、普段使いにももってこいです。