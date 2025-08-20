「全身丸見え攻めすぎ衣装でSNS騒然！」台湾美女コスプレイヤー・小律《禁断の超過激コスチューム》にファン絶叫

視線を釘付け…

台湾の人気コスプレイヤー・小律（Ritsu）がインスタグラムを更新。人気アクションRPG『NIKKE: Goddess of Victory』に登場するキャラクター「レッドフード」を大胆かつ鮮やかに再現し、国内外のファンを魅了している。

赤と黒のチェック柄のトップスと、漆黒の光沢素材を用いたカットアウトボディスーツが特徴的となっており、今回はその衣装構造を細部まで再現し、体のラインを際立たせる造形美を忠実に表現している。

鎖のアクセントや大胆な露出デザインもゲームのイメージそのままに再現されており、視覚的インパクトは圧倒的だ。

背景にはネオンライトといった演出が取り入れられ、キャラクターのダークで近未来的な世界観を強調。舞台装置とコスチュームが融合し、まるでゲームの一場面を切り取ったかのような迫力を生み出している。

SNS上で大きな反響を呼び、「圧倒的な再現度」「挑発的で美しい」「まさにゲームから飛び出してきたよう」といったコメントが寄せられている。

小律が披露した「レッドフード」のコスプレは、衣装の再現度・キャラクター性の演技・舞台演出の融合によって、ファンを強烈に惹きつける作品となった。『NIKKE』ファンのみならず、コスプレ文化そのものに関心を持つ人々にとっても見逃せない投稿だ。

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐

再現度は神レベル…！

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐