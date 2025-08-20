◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック＆日本ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・セムジュ・デビッド―同級１１位・野上昂生（２１日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック＆日本ウエルター級タイトルマッチの前日計量が２０日、都内で行われ、王者・セムジュ・デビッド（３２）＝中日＝が６５・７キロ、同級１１位・野上昂生選手（２４）＝大橋＝が６６・４キロでクリアした。当初は日本タイトルマッチだったが、この日、新たに空位のＷＢＯアジアパシフィック同級王者も懸けられることが発表された。

日本王座３度目の防衛戦に臨むウガンダ出身のセムジュは「タイトルが１つ増えて、新たに１つベルトを手に入れる機会に恵まれて感謝している。私が強いことを証明したい」と自信をみなぎらせた。

野上は２３年７月のプロデビューから５戦目で初のタイトル挑戦。昨年末にワタナベジムから大橋ジムに移籍し、移籍２戦目でチャンスをつかみ「今までで一番いい仕上がり。（２冠王座戦となり）すごくうれしい。こんなチャンスはない。しっかり獲りたい」とベルト獲得に意欲を見せた。

戦績はデビッドが８勝（４ＫＯ）１敗、野上が４勝（２ＫＯ）。