日本スーパーバンタム級王者・石井渡士也、初防衛戦へ「判定でもＫＯでも、自分が圧勝する」

◆プロボクシング ▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・石井渡士也―同級１位・津川龍也（２１日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が２０日、都内で行われ、初防衛に臨む王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝は５５・１キロ、同級１位・津川龍也（２５）＝ミツキ＝は５５・３キロでクリアした。

石井は４月の王座決定戦で福井勝也（帝拳）を１０回２分３８秒ＴＫＯで下し、新王者に輝いた。２０１３年のＲＥ：ＢＯＯＴジムオープン以来、男子初のタイトルとなった。初防衛戦へ「タイトルマッチはベルトを持っていないとできないし、それが毎回できるってことはすごい楽しみ。自分はベテランって言われたりするが、全然若い。若い世代で引っ張っていけるような存在になれたら。判定でもＫＯでも、自分が圧勝するっていうのが今回考えているプラン。どんな決着でも圧勝するボクシングを作っていきたい」と闘志を燃やした。

対する津川は、昨年９月に日本同級王者・下町俊貴（グリーンツダ）に挑戦するも判定負け。２度目の日本王座挑戦となる。

戦績は、石井が９勝（６ＫＯ）１敗２分け、津川が１４勝（９ＫＯ）２敗。