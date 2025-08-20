【大雨警報】岩手県・岩手町に発表 20日21:53時点
気象台は、午後9時53分に、大雨警報（土砂災害）を岩手町に発表しました。また洪水警報を岩手町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・岩手町に発表 20日21:53時点
内陸、沿岸北部では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。内陸では、21日明け方まで低い土地の浸水に、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
21日昼前にかけて警戒
■八幡平市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■滝沢市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■雫石町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■岩手町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
21日昼前にかけて警戒
■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm