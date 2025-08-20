気象台は、午後9時53分に、大雨警報（土砂災害）を岩手町に発表しました。また洪水警報を岩手町に発表しました。

内陸、沿岸北部では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。内陸では、21日明け方まで低い土地の浸水に、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■盛岡市

□大雨警報

・土砂災害

21日昼前にかけて警戒

・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報21日昼前にかけて警戒■八幡平市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■滝沢市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報21日昼前にかけて警戒■雫石町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■岩手町□大雨警報【発表】・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報【発表】21日昼前にかけて警戒■岩泉町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 45mm