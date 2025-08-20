お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんが自身のインスタグラムを更新。

額の「虫刺されの跡」について、綴っています。



【写真を見る】【 バービー 】 「ただの悪化した虫刺されです」 ＳＮＳにつづる 「Instagramがこの額を梵字のタトゥーと認識したのか…」 ファンも心配 「跡残らず治ります様に､､」





バービーさんは「ホリデイでマレーシアに来ています。」「嘘みたいな話ですが、おでこにあるのは虫さされです。（日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら２つに増えた）」と綴ると、額に「虫刺されの跡」が付いた写真をアップ。





続けて「チャクラ大開放の予感」「インドの方がおでこにつける赤い点（ビンディ）ではないのですが、インド系の方々がものすごい顔で私のおでこを見てきます。」と、綴りました。







その後、バービーさんは、ストーリー機能に「#今日のおでこ」と自身の顔の写真をアップ。



続けて「Instagramがこの額を梵字のタトゥーと認識したのか発見欄に 『顔にタトゥー入れる動画』関連が流れ始めてきたアルゴリズムどうなってんの」と、投稿。

最後に、バービーさんは「ただの悪化した虫刺されです」と、綴っています。







インスタグラムにファンからは「えぇー おでこ大丈夫ですか 結構酷いですよね。 跡残らず治ります様に､､」・「おでこ心配ですので、病院で、診てもらう方がいいと思います。」・「こんな虫刺され結構重症そうだけど大丈夫なん？」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】