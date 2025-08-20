【ファイターズ】痺れる接戦制して4連勝！首位とのゲーム差変わらず「３」 レイエスは2打席連続HR
前日の試合で劇的なサヨナラ勝利を挙げた北海道日本ハムファイターズは、
きょうもエスコンフィールドでオリックスバッファローズと対戦。
初回、先頭バッターの水谷瞬が、オリックス先発・佐藤一磨のストレ―トを完璧に捉え、
キャリアハイを更に更新する11号ソロホームラン！幸先よく先制に成功します。
ホームランを打たれて同点とされると、更に３回には連続ヒットから逆転を許します。
そして尚もノーアウト満塁、大量失点の可能性もある大ピンチを迎えますが、
ここはショートライナーから２塁送球でダブルプレー。続くバッターもライトフライ。
粘りのピッチングを見せ最少失点で凌ぎます。
すると4回でした。
この回先頭バッターのレイエスが、ライトスタンドへの第24号ソロで同点とし反撃の狼煙を上げると、更に5回、再び打席に立ったレイエスが今度は2ランホームラン！
レイエスが2打席連続となる自らのアーチで勝ち越しに成功します！
その後6回に再び同点とされるも、そのウラ。
田宮、万波、水野がヒットで繋ぎ、２アウトながら満塁！
一打勝ち越しのチャンスで打席には、
前の試合サヨナラ勝利のキッカケとなるヒットを放った清宮幸太郎！フルカウントからの6球目でした。
ここは選球眼を光らせフォアボール。
貴重な1点をもぎ取ると、続く石井一成も粘りを見せ、
相手が投じた12球目を見事に見極めて連続となる押し出し。リードを2点に広げます。
その後8回に1点差に詰め寄られ、更に満塁のピンチを迎えるものの、
4番手の上原が見事に踏ん張り切ったファイターズ。
痺れる展開のシーソーゲームを制し、4連勝です！
ファイターズはあすもオリックスと対戦。
首位ソフトバンクホークスも20日の西武との試合に勝利したため、ゲーム差は「3」のまま変わらず。
これ以上離されないためにも、負けられない一戦が続きます！
【首位奪還、そしてリーグ優勝に向けた大一番！】
8/22(金)からは、首位ソフトバンクとの今季最後の直接対決！
首位攻防＆リーグ優勝の行方を大きく占うと言っても過言ではない3連戦。
その注目の初戦をSTVで生中継！第１戦を勝利して勢いに乗れるか！？
ぜひお見逃しなく！！