「あんぱん」北村匠海がゲストに、高橋文哉「ラジオ乗っ取られるくらい」喋ってくれた

俳優の高橋文哉（24歳）が、8月19日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。来週のスペシャルウィークのゲストで、朝ドラ「あんぱん」で共演している北村匠海が「ラジオ乗っ取られるくらい」喋ってくれたと語った。



高橋文哉が、来週のスペシャルウィークのゲストに朝ドラ「あんぱん」で共演している北村匠海が来ると告知。スケジュールの都合で収録となってしまったが、北村はかなり喋ってくれたそうで、「このまま行かせてたらラジオ乗っ取られるくらい」と思ったと話す。



高橋は北村とプライベートで会っていてもすぐ仕事の話になるが、今回の収録でもそういった面が見られたと話し、「プライベートと近い、それだけラフに話せたんだなと思った」と語った。