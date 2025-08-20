「あんぱん」に乃木坂46・久保史緒里、プロデューサーがオールナイトニッポン聴いてるから？

俳優の高橋文哉（24歳）が、8月19日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」に乃木坂46・久保史緒里が登場したことについて「（プロデューサーが）めちゃめちゃ『オールナイトニッポン』聴いてるから、そっからキャスティングしてるのかな？」と語った。



高橋文哉が、来週のスペシャルウィークのゲストに朝ドラ「あんぱん」で共演している北村匠海が来ると告知した後、「今週はね、同じ『オールナイトニッポン』ファミリーの『乃木坂46のオールナイトニッポン』を担当されております久保史緒里さんも登場しまして。僕は直接的なシーンはなかったんですけれども、結構リハーサルの時とか現場とかですれ違ってご挨拶だけさせて頂いて」と、久保史緒里と会ったと話す。



高橋はチーフ・プロデューサーの倉崎憲氏が「めちゃめちゃ『オールナイトニッポン』聴いてるから、そっからキャスティングしてるのかな？」と話し、高知で倉崎氏と食事をする機会があったが、「ラジオに来たいとすっと言ってましたよ。僕で留まらず、事務所にも言ってました」とコメント。そして高橋は最終回辺りに来てもらいたいと語った。