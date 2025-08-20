「私の席がない…」卒業式でひどい目に遭った話【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。NAPBIZブログの人気ブロガー・イゴ カオリさんによる『中学の卒業式で担任の先生と2人ぼっちの宇宙に取り残された話』第3話をごらんください。

中学校の卒業式で、列の一番最後に並び入場をしますが、なんと主人公の席だけありません。予期せぬトラブルを何とか解決しようと奮闘しますが、無事に助けてもらえるでしょうか…？

先生に必死にアピールするも、気づいてもらえなかった主人公。着席の合図とともに卒業生が着席し、1人だけ立ったままの状態です。体育館中の視線を集めながら先生と向き合う姿は、まるで舞台の花道に立っているようです。ここまで注目を浴びては、もうごまかすこともできません…。



これは15年間の人生の中でも大きめのピンチでは？あなたは中学生までの間にこんなピンチにであったことはありますか？このお話は著者・イゴカオリさんのブログで連載中の作品です。

