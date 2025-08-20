タレントの眞鍋かをり(45)が20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。ロケ先の米国で宿泊したホテルで怪奇現象に見舞われたことを明かした。

この日は「ちょっと怖い話で涼む夜」と題し、ゲストが恐怖体験についてトークを展開した。

眞鍋はロケのために訪れた米国内のホテルでのエピソードを展開。「部屋に入ると人の気配がめちゃくちゃあって、落ち着かないなと思っていたら、ベッドの横に目覚まし時計があって、設定していないのに突然鳴るんです。止めてもすぐ鳴る」と、部屋に入るなり、いきなり怪奇現象に見舞われたと回想。

さらに「憂鬱になってきたのでシャワーを浴びようとしてバスルームのドアを開けようとしたら開かないんです」とバスルームのドアまで開かず、たまらず現地コーディネーターに連絡したところ「やっぱり出ました？」とまさかの返答が。これにはスタジオがざわついていた。

番組MCの上田晋也は「やっぱり出るって言うんだったら最初から違う部屋にしてくれたらよかったのにね」ともっともな意見を述べていた。