「離婚したい」家庭をないがしろにする夫の答えは｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第29話をごらんください。

ツマ子から離婚を考えていることを告げられ、突然のことにうろたえる夫。冗談だと思い込もうとしましたが、ツマ子の冷めた気持ちを聞き、次第に青ざめていきます。淡々と話すツマ子に、夫が大声で叫んだ答えとは…？

©kamiya.tsukami

今まで夫に受けたひどい仕打ちの数々を、淡々と告げるツマ子。その表情はどこかスッキリしていて、思い悩んでいた離婚に、踏ん切りがついたことが伺えますね。ツマ子だけでなく、子どもたちまでないがしろにしてきた夫ですが、離婚には断固反対。夫に大切にされていないと感じていたツマ子にとっても、予想外すぎる答えだったようです。

