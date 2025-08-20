³ÊÆ®²È¤È¤Î·ëº§¤«¤é16Ç¯¡Ä¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥¹¡¼¥Ä¤ÇÇÈ¾è¤ê49ºÐ½÷Í¥¤¬ÏÃÂê¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤Ê¤¡¡×
¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥É¤ÇÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Þ¤¯¤ê¡Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥¦¥¨¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ü¡¼¥É¤òÊú¤¨¤Æ³¤¤Ë¸þ¤«¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼Ö¤Ç¤Î½àÈ÷É÷·Ê¡¢Í¼Æü¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¶õµ¤´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÇÈ¾è¤ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¸«¤¿Í¼Æü¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Í¼Æü¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜÅö¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤Û¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë´°àú¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ÇÈ¾è¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHIHO¤Ï2009Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¤È·ëº§¡£11Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£