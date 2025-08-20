【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 鎌倉市に接している栄区の難読地名「公田」の読み方と由来
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、2025年9月6、7日に「本郷台駅前祭り2025」が開催される横浜市栄区の難読地名「公田」に注目します。あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
【画像】公田町がある栄区は5位、横浜18区で「自然が豊かだと思う区」ランキング！ 1位は？
1994年から一時中断しましたが、2016年の栄区制30周年で復活。会場となる本郷台駅前広場でステージイベントや盆踊りなどが行われるほか、地元の商店会による模擬店が出店します。
2025年は2日目（9月7日）に新企画のカラオケ大会が実施予定（申し込み受付は終了）。さらなる盛り上がりが期待されます。
さて、JR本郷台駅から南に約1km歩いたところにあるのが公田町。栄区の難読地名「公田」は何と読むのでしょうか？
公田は「くでん」と読みます。
栄区の南部に位置し鎌倉市に接している公田町。古くは鎌倉郡公田村といい、1889年（明治22年）の市町村制施行の際、中野村、鍛冶ケ谷村、上野村、桂村、小菅ケ谷村、笠間村と合併して本郷村大字公田となりました。
1939年（昭和14年）の横浜市編入の際、公田町が新設され、町名は旧村名を採りました。
公田とは古代の班田法で、位田（いでん）・職田（しきでん）・口分田（くぶんでん）などとして与えた残りの田のことであり、正方形の耕地を縦横3列ずつに9等分したときの中央に位置した部分の田をいいます。
周囲の私田を耕すものが共同で公田を耕し、その収穫を租税としていたという歴史があります。
ちなみに、公田町がある栄区は、横浜18区で「自然が豊かだと思う区」ランキング（All Aboutニュース編集部が実施）で第5位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）、「ウィキペディア（Wikipedia）：フリー百科事典」公田町
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
