【8月29日(金)まで】Amazonで何度でも500ポイントがもらえる！日用品フェアで買うべきおすすめ20選
【写真を見る】日用品お得セール買うべき20選
Amazonでは現在「日用品お得フェア」が開催中！
対象になっている商品を5,000円以上購入すると、500ポイント、もしくは10,000円以上購入で1,200ポイントがもらえるという超お得なキャンペーンなのですが、さらに嬉しいお得が…。
なんと、期間中に条件を満たせば何回でもポイントが貰えちゃうんです！普段使いしている日用品や使ってみたかった商品がお得に買えるこのチャンス…見逃すわけにはいきません。早速、ご紹介していきますね！
■何度でも500ポイントがもらえてお得！「日用品お得フェア」
Amazonで現在開催されているこちらのキャンペーンは、1回のお買い物で条件をクリアをすると毎回ポイントが付与されるシステムになっています。
例えば、対象商品の合計金額が10,000円以上になる場合、2回に分けて5,000円分ずつ注文することでそれぞれで500ポイントもらえることに！
また、20,000円以上購入する場合は10,000円分ずつの注文でこちらもそれぞれで1,200ポイントがゲットできます♪キャンペーン期間中はポイント獲得条件に合わせて分けて注文するのがおすすめです。
【キャンペーン期間】
2025年7月30日(水)09時00分 〜 8月29日(金)08時59分
【ポイント獲得条件】
▶1回のお買い物で対象商品を合計5,000円(税込) 〜 9,999円(税込)購入された場合、500ポイントを付与。
▶1回のお買い物で対象商品を合計10,000円(税込)以上購入された場合、1,200ポイントを付与。
▶キャンペーン期間中、1回のお買い物ごとに条件を満たせば、何度でもポイントが付与されます。
▶獲得したポイントはキャンペーン終了後、40日間ほどで付与されます。付与状況はAmazonのマイポイントページから確認できます。
【対象商品カテゴリー】
ビューティー、ドラッグストア(おむつ含む）、食品・飲料、ペット、酒類カテゴリーの一部対象外カテゴリーを除いた商品。
※医薬品(動物含む)、高度/特定管理医療機器はキャンペーン対象外となります。
ここで注意なのが対象商品はAmazon.co.jp が販売する商品のみということ。
Amazonマーケットプレイスの商品、定期おトク便での注文（「申し込む」のボタンをクリックした注文）、Amazonのネットスーパー(AmazonフレッシュおよびAmazonおよびAmazonと提携している提携ネットスーパー) からの注文、「今すぐ買う」での注文は対象外となるので、かならず「Amazon.co.jp が販売」と表示されているかチェック！
さらに、クーポンや他のキャンペーンと併用できないこと、配送料やギフトラッピング費を含んだ各種手数料は購入金額に含まれないことにも注意が必要です。商品の合計金額がキャンペーンの対象金額を満たしていることを確認してから注文しましょう！
ちなみに、Amazonプライム会員に登録していると、配送料が一部無料に！まだ会員になっていない方は今なら30日間のお試し期間が利用できるので、この機会に試してみてはいかがでしょうか。
■「日用品お得フェア」でおすすめしたい商品20選をご紹介！
▶アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g
●￥1,939→【10%OFF】￥1,745
洗浄力、消臭力ともに◎！過去1か月で3万点以上購入されたアタックの洗濯用洗剤。
▶アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 洗濯洗剤 液体 じめじめ密集干しでも強力消臭 つめかえ用 2770g
●￥1,436→【10%OFF】￥1,292
部屋干しでも生乾き臭がしないとレビューでも高評価な洗濯用洗剤！つめこみ洗いにも強いとのこと。
▶レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 フレッシュグリーン 詰め替え 2060ml [大容量]
●￥1,699
使用後の仕上がりもコスパも◎なレノアの柔軟剤。大容量なのも嬉しいところ♪
▶キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ml
●￥941→【10%OFF】￥847
過去1か月で1万点以上購入された、泡立ちがよく、油汚れにも強い食器用洗剤。
▶洗浄力 洗濯槽クリーナー [Amazon.co.jp 限定] シュワッと 洗たく槽クリーナー 塩素系 タブレット (個装タイプ 4回分)
●￥1,024→【10%OFF】￥922
私も愛用している洗濯機に入れて洗うだけのお手軽洗濯槽クリーナー。ドラム式にも使えます！
▶DONBURI亭 詰め合わせ 5種10食セット
●￥3,672→【11%OFF】￥3,280
忙しいとき用や保存食用にストックできるのが嬉しいレトルトセット！
▶inゼリー 森永製菓 フルーツ食感 もも (150g×6個)
●￥1,136
Amazonレビュー★4.2のももゼリー。「サッパリしている！」「食感が良い！」などレビューも高評価。
▶ポッカサッポロ ポッカレモン100 300ml
●￥600→【9%OFF】￥545
飲み物にも料理にも使える万能レモン果汁。手軽さがレビューでも評価されています。
▶カゴメ 野菜生活100 Smoothie(スムージー)ビタミンスムージー 330ml紙パック×12本
●￥2,436→【21%OFF】￥1,919
美味しく手軽にビタミンがとれるカゴメの野菜スムージー。ほんのり甘くて飲みやすいです♪
▶ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
●￥3,998→【5%OFF】￥3,798
過去1か月で1万点以上購入されたザバスのプロテイン。ココア味で飲みやすく、習慣化もしやすい！
▶バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個 栄養ぎゅっと1食分
●￥1,362→【10%OFF】￥1,226
チョコブラウニーの風味が◎！腹持ちがよく、手軽に栄養を補給できるとレビューでも高評価。
▶[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET×8本
●￥1,104→【14%OFF】￥948
ストックしておくと便利な8本セットの天然水。過去1か月で10万点以上購入されています！
▶【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス 健康ミネラルむぎ茶 2L×9本
●￥2,098→【5%OFF】￥1,993
カフェインゼロが嬉しい伊藤園のむぎ茶。Amazonレビューも★4.4と高評価。
▶BOSS(ボス) サントリー クラフトボス ブラック ラベルレス コーヒー 500ml ×24本
●￥2,727→【5%OFF】￥2,591
飲みやすさ、コスパともに◎なブラックコーヒー。ラベルレスで捨てるのもラクチン♪
▶Bioré ビオレ おうちdeエステ 洗顔ジェル 240グラム (x1) 【Amazon.co.jp限定】
●￥1,055→【10%OFF】￥950
泡立てがいらないので忙しい朝にも便利なビオレの大人気洗顔ジェル。洗浄力も洗いあがりもバツグン！
▶Bioré ビオレ ザフェイス 泡洗顔料 スムースクリア 本体
●￥908
洗顔料のカテゴリでベストセラー1位を獲得している洗顔料。もちもち泡で使用感も好評。
▶ビオレu 【Amazon.co.jp限定】ボディソープ つめかえ用4.4回分 1.48L 【大容量】
●￥960→【10%OFF】￥864
過去1か月で1万点以上購入された大人気ボディソープの詰め替え用。大容量でお得感◎！
▶melt メルト モイストコンディショニングウォーター 髪の化粧水 170ml
●￥1,430
髪のパサつきに効果◎な髪用化粧水。使うと髪の乾きが早くなるとレビューでも高評価。
▶バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
●￥2,291
6種類の香りが選べて楽しいバブの炭酸入浴剤！Amazonレビュー★4.4と高評価。
▶めぐりズム 【大容量】蒸気でホットアイマスク 無香料 16枚入 【Amazon.co.jp限定】
●￥1,694→【10%OFF】￥1,525
Amazonレビュー★4.5の大人気アイマスク。目が疲れた時やおやすみ前に使うとスッキリ♪
何度でもポイントがもらえるなんて本当にお得なキャンペーンですよね！この機会に気になる商品をいろいろ買ってみるのもいいかもしれません♪
文＝SI