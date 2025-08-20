知ればもっと猫が愛おしい！ クスッと笑えてためになる、猫好きのための「猫造語」10選
飼い猫として、もしくは地域猫としてさまざまな形で愛されている猫ですが、猫を愛する人たちの中では常識（？）となっている「猫造語」なるものがあるのをご存じでしょうか。
猫を愛でる意味、猫の命を守る意味をのものなど、多種多様な「猫造語」がありますが、選りすぐりの10個を『猫にまつわるコトバがぜんぶわかる!ねこまみれ事典』よりご紹介。
【画像】思わず「にゃーん」と声が出る！ 猫の癒やし画像コレクション
▼1. ねこパンチ
猫が前足で、人や同居猫などを叩こうとする姿をねこパンチといいます。その昔、ボクシングでパンチ力が弱いのを猫のパンチにたとえられたこともありますが、いやいや猫のパンチの威力はなかなかのものです。
とくに爪を出したままする本気パンチは避けたいもの。爪を隠してかかってくる場合は、「遊ぼうよ」の意味でもあります。
▼2. 猫バンバン
駐車場に置いてある車は、外猫の格好の遊び場。とくに寒い日は、暖を求めて車に集まります。タイヤで遊んだり、エンジンルームに入り込んでしまったり。
気づかずそのまま発進して起きる思わぬ事故を防ぐために、車に乗る前にボンネットをバンバンしようという運動のこと。著名な自動車メーカーも率先してこの運動を呼びかけています。
▼3. 乗る猫
取り込んだ洗濯物の上、新聞紙の上、パソコンのキーボードの上、などなど。猫は何かによく乗りますよね。この行動も、猫が単独行動だったことに由来するといいます。切り株など何かに乗っていることで、安心感を得ていたのでしょう。
冷蔵庫やテレビの液晶画面など、家電に乗る猫の場合は、家電の熱で暖をとっているともいわれます。
▼4. 入っちゃう猫
猫は狭いところによく入ります。容器に合わせて体を変えてしまうニャン体（軟体）動物であるともいわれますが、箱、かご、買い物袋など、とにかくなんでも入りたがります。
理由は、四方を囲まれていると安心だから。護身術などで、敵に背中を見せてはいけない、などといわれますが、つまり、そういうこと。何かに入って身を守っているのです。
▼5. バンザイ猫
猫が両前足を上げて、バンザイをしているような姿で寝ていることをいいます。「猫の開き」よりも、さらにリラックスした状態といえるでしょう。
警戒心がまったくなく、安心している証拠なので、外で暮らす猫にはバンザイ寝は見られません。また、熱を放出する体勢なので、夏の暑い時季などに多く見られる姿でもあります。
▼6. へそ天
猫が仰向けになって寝転がっている姿は、「猫の開き」「バンザイ寝」など、さまざまな形容がありますが、おへそが上に向いている寝姿をへそ天といいます。
上半身が少しねじれていたりして、完全な仰向けの体勢でなくても「へそ天」という場合があります。いずれにしても、警戒心がない状態であることは確かです。
▼7. ベンツマーク
メルセデスベンツのエンブレム、そう、ピースマークの下の線が1本少ないバージョンのあれです。猫の鼻から口にかけて、マズルの部分に円をあてはめると、あら不思議、ベンツマークに見える！ ということから広まった言葉のようです。
そういえば「この部分あれに似ている」、とよくたとえられる猫。それだけ愛されているってことですね！
▼8. 前髪猫
まるで、前髪を切りそろえたかのような猫の毛柄が、SNSで話題に。前髪パッツンやら、七三分けやらとユニークな柄を前髪猫と呼ぶように。白×黒の毛柄の猫に多く見られる現象です。
他にも、平安時代の眉のようなマロ眉柄、カーニバルの仮面のようなマスク柄などなど、顔のおもしろ柄が多いのが、白黒猫の人気の秘密かもしれませんね。
▼9. 水ソムリエ
通常の水入れ以外に、水道の蛇口から直接飲む、お湯なら飲む、ガラスのコップに入った水が好き、など。飼い猫の水の好みはさまざまなようです。
一説では、猫は水の味がわかるのだとか。食べ物の味覚は発達していないのに、生き抜くうえで貴重な水には敏感だったということでしょうか。そんな、水にこだわる猫を「水ソムリエ」と呼ぶのです。
▼10. モフモフ
擬声語、擬音語、擬態語を総称したものが、オノマトペ。日本語はこのオノマトペがよく使われます。モフモフもそんなオノマトペのひとつ。
動物の毛がふわふわしていることを表していて、毛で覆われていればどんなものにも当てはまりますが、ペットの犬や猫に使われる例が多いよう。なので猫も、長毛・短毛にかかわらず、「モフモフ」な存在なのです。この書籍の監修者プロフィール
今泉忠明
哺乳動物学者。日本動物科学研究所所長。監修の『おもしろい！進化のふしぎざんねんないきもの事典』（高橋書店）シリーズがロングセラーとなる。
田草川史彦
東京都新宿区の聖母坂どうぶつ病院院長。地域に根ざしたアットホームな動物病院づくりを目指している。
石原さくら
猫写真家・猫研究家。キャッテリーや猫カフェも運営。愛玩動物飼養管理士1級。(文:今泉 忠明)
【画像】思わず「にゃーん」と声が出る！ 猫の癒やし画像コレクション
「ねこパンチ」に隠された、愛らしすぎる猫の本心とは？まずはよく知られている単語から。ねこパンチの威力、意外と強いって知っていますか？
猫の「ベンツマーク」がかわいすぎる！ 高級車のエンブレムに見える猫の部位とは？不思議と魅力にあふれる猫の体。高級車のエンブレムだって隠れているのです。
