◇パ・リーグ 日本ハム6ー5オリックス（2025年8月20日 エスコンF）

日本ハムはオリックスに6−5で競り勝ち、4連勝。4−4の6回に2者連続押し出し四球で勝負を決めた。5回にはフランミル・レイエス外野手（30）が2打席連発となる25号2ランを放ち、12球団最速の今季100本塁打に到達した。

4−4の6回2死満塁、清宮幸がフルカウントから四球を選び、勝ち越しに成功。続く石井も11球粘り、最後は四球を選んだ。

初回、水谷の先頭打者本塁打で先制。1点を追う4回にはレイエスの24号ソロで同点に追いつくと、5回にも2打席連発となる25号2ランで勝ち越していた。

レイエスの2発目で、12球団最速の今季100本塁打に到達。日本ハムの最速100号は98年以来27年ぶりとなった。

先発の山崎はボール先行と制球に苦しみ、5回1/3を投げ4失点（自責3）。昨季2戦2勝の古巣相手に、今季4度目の登板も勝ち星を挙げられなかった。8回に一打同点のピンチでマウンドに上がった上原が好救援。最後は柳川が3人で仕留めて、10セーブ目を挙げた。

チームは接戦をものにし、4連勝。首位・ソフトバンクも勝利したため、ゲーム差3は変わらなかった。