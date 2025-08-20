フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』第8話「先輩が初めてっすよ」のあらすじと先行カットが公開された。

参考：雨宮天、『よふかしのうた』とナズナへの思い 「すごく自分の演技の幅を広げてもらった」

累計発行部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマによる人気コミックスをアニメ化した本作。夜に眠れない日々が続いている不登校中の夜守コウは、ある日、吸血鬼の七草ナズナと出会う。夜に、そしてナズナに魅了されていくコウは、彼女に「俺を吸血鬼にしてください」と頼む。吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。そんな彼らに吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯餡子の手が、すぐそこまで迫る。コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる。

10年前、ナズナは目代キョウコと親しくなり、彼女の父親の浮気疑惑を「探偵ごっこ」で追いかけていく。その最中、ナズナは自らが吸血鬼だと打ち明ける。家族関係に悩むキョウコに、ナズナはある提案するのだが……。

公開された場面写真では、顔を近づけるキョウコとナズナの姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）