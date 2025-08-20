「一森どうしたん、、、」３失点敗戦のガンバ、痛恨の２失点目は守護神のミス？ あえて？「珍しい」「何してんの」などの声
ガンバ大阪は８月20日、前倒しで行なわれたJ１第30節でFC町田ゼルビアと敵地で対戦。１−３で敗れた。
先制される展開も、一時は同点に追いついたが、その後に２失点。痛恨だったのが78分の２失点目だ。
昌子源のクロスをオ・セフンがヘッドで合わせる。ワンバウンドしたボールにGK一森純はしっかりと両手で反応。だが、キャッチミスか、ファンブルか、あえて前に落としたのか。詳細は不明だが、前にこぼれたボールを林幸多郎に押し込まれた。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「一森痛恨のミス！」「一森どうしたん、、、」「一森どうした？ 珍しい」「こんなんありえへんな」「あえてキャッチせんかったんか？」「マジでこれは何してんの」といった声があがっている。
なお、敗れたG大阪はこれで３連敗。次戦は中２日で横浜FCとホームで相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
