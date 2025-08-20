Æü¸þºä46Æ£Öº²ÌÊâ¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç»Ïµå¼°¤ËºÆÄ©Àï! ¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª
CSÊüÁ÷¤ÎGAORA SPORTS¤Ï¡¢8·î21Æü¤Ë¡ØGAORA¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ(¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º)ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(8.21¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¡Ù(17:30¡Á¢¨¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï17:40º¢)¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡£Æü¸þºä46¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÄ©¤à¡£
8·î21Æü¡ÖËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦Æü¸þºä46¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ
»î¹ç³«»Ï30Ê¬Á°¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëGAORA SPORTS¤Î¡ØGAORA¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ(¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º)¡Ù¡£8·î21Æü¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
ºòÇ¯6·î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÂçÌò¤ËÎ×¤ó¤ÀÆ£Öº¡£ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç(Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬)¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤É¤ó¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹çÃæ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æ£Öº¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢Æ£Öº¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£GAORA SPORTS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÍÍ»Ò¤âÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¸þºä46¤äÆ£Öº²ÌÊâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¡£
¥×¥íÌîµå¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æ£Öº¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£Æ£Öº²ÌÊâ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Æü¸þºä46¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ¤Ç¤¹! µîÇ¯½é¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹! º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯Åê¤²¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹! ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Æ£Öº²ÌÊâ¤Ï¡¢2006Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Æü¸þºä46¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¡ÈÆ»»º»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¸µ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£Ã»²Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾ÞÎò¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸ºÍ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
8·î21Æü¡ÖËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦Æü¸þºä46¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ
»î¹ç³«»Ï30Ê¬Á°¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëGAORA SPORTS¤Î¡ØGAORA¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ(¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º)¡Ù¡£8·î21Æü¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÆü¸þºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹çÃæ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æ£Öº¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢Æ£Öº¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£GAORA SPORTS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÍÍ»Ò¤âÈÖÁÈÆâ¤ÇÊüÁ÷¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¸þºä46¤äÆ£Öº²ÌÊâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¡£
¥×¥íÌîµå¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æ£Öº¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£Æ£Öº²ÌÊâ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Æü¸þºä46¤ÎÆ£Öº²ÌÊâ¤Ç¤¹! µîÇ¯½é¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹! º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯Åê¤²¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹! ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Æ£Öº²ÌÊâ¤Ï¡¢2006Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Æü¸þºä46¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¡ÈÆ»»º»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¸µ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£Ã»²Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾ÞÎò¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸ºÍ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£