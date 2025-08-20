にしたん西村社長「グラスハート」ヒロイン宮崎優に一目惚れ CM出演を正式に検討
【モデルプレス＝2025/08/20】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が、Netflixシリーズ「グラスハート」（独占配信中）の視聴をきっかけに、ヒロインを演じる宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）へCM出演オファーの意向があることがモデルプレスの取材でわかった。
【写真】にしたん社長が一目惚れした「グラスハート」ヒロイン
8月20日に投稿した自身のTikTokで、西村氏が話題の「グラスハート」について独自の考察と感想を熱弁。主演・プロデュースを務める佐藤健への敬愛を語りつつ、ヒロインのドラマー・西条朱音役の宮崎について「透明感があって本当に素晴らしい」と絶賛した。第1話の名シーンである土砂降りの中で佐藤がピアノ、宮崎がドラムを演奏するシーンが「圧巻だった」と強調し、最後には「うちのCMに出てくれないかな。ぜひCMに出演してほしい、TikTok見てくれていたら嬉しい」と宮崎に直接ラブコールを送っていた。
宮崎は、ヒロインの朱音役を演じる2000年11月20日生まれ、三重県出身の24歳。2019年にフジテレビ系「高嶺と花」で女優デビュー。近年の主な出演作は、ドラマ「往生際の意味を知れ！」、「ライオンの隠れ家」、映画「死刑にいたる病」、「正体」など。「グラスハート」朱音役は、オーディションで抜擢された。
「グラスハート」は、1993年から現在にかけて書き継がれ、不朽の名作として知られる若木未生のライフワーク「グラスハート」の映像化作品で、7月31日よりNetflixにて世界独占配信されている。所属していたバンドを理不尽な理由でクビになった大学生・朱音が、「ロック界のアマデウス」と呼ばれる天才音楽家・藤谷直季（佐藤）から突然、彼が率いる新生バンドのドラマーとしてスカウトされるストーリー。宮崎はドラム未経験だったが、約2年以上にわたる練習を経て、吹き替えなしで迫力の演奏シーンに挑んでいる。西村氏は「国宝」などでブレイクした見上愛を引き合いに、宮崎も今後大きく羽ばたくのではないかと予想していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】にしたん社長が一目惚れした「グラスハート」ヒロイン
◆西村社長、宮崎優を絶賛「ぜひCMに出演してほしい」と話していた
8月20日に投稿した自身のTikTokで、西村氏が話題の「グラスハート」について独自の考察と感想を熱弁。主演・プロデュースを務める佐藤健への敬愛を語りつつ、ヒロインのドラマー・西条朱音役の宮崎について「透明感があって本当に素晴らしい」と絶賛した。第1話の名シーンである土砂降りの中で佐藤がピアノ、宮崎がドラムを演奏するシーンが「圧巻だった」と強調し、最後には「うちのCMに出てくれないかな。ぜひCMに出演してほしい、TikTok見てくれていたら嬉しい」と宮崎に直接ラブコールを送っていた。
◆佐藤健が抜擢「TENBLANKのドラマー」宮崎優とは
宮崎は、ヒロインの朱音役を演じる2000年11月20日生まれ、三重県出身の24歳。2019年にフジテレビ系「高嶺と花」で女優デビュー。近年の主な出演作は、ドラマ「往生際の意味を知れ！」、「ライオンの隠れ家」、映画「死刑にいたる病」、「正体」など。「グラスハート」朱音役は、オーディションで抜擢された。
「グラスハート」は、1993年から現在にかけて書き継がれ、不朽の名作として知られる若木未生のライフワーク「グラスハート」の映像化作品で、7月31日よりNetflixにて世界独占配信されている。所属していたバンドを理不尽な理由でクビになった大学生・朱音が、「ロック界のアマデウス」と呼ばれる天才音楽家・藤谷直季（佐藤）から突然、彼が率いる新生バンドのドラマーとしてスカウトされるストーリー。宮崎はドラム未経験だったが、約2年以上にわたる練習を経て、吹き替えなしで迫力の演奏シーンに挑んでいる。西村氏は「国宝」などでブレイクした見上愛を引き合いに、宮崎も今後大きく羽ばたくのではないかと予想していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】