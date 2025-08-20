¿ûÌîÈþÊæ¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õÈþÇØÃæ¤Î¤¾¤¯¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡48ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÈÎä¤ä´À¡É
½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤¬¡¢20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¿ûÌî¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÇØÃæ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ22Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¿ûÌî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤ÎÅÓÃæ¡¢MC¤Î¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¼ó¡É¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤¬¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡£Í½ÁÛ³°¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿ûÌî¤Ï°ì½Ö¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀ¸¼ó¥±¡¼¥¤È¤Ï! ¤Ê¤ó¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê(¾Ð)¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿»£±Æ¤Ø°Ü¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤ò¾è¤»¤¿Âæ¤Î²¼¤«¤é¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÀÖ¤¤½÷¡É¤¬ÆÍÇ¡½Ð¸½¡£´°Á´¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±é½Ð¤Ë¡¢¿ûÌî¤Ï»×¤ï¤ºÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢¥±¡¼¥¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÖÁ¿±ÒÆó¤â¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Á!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÀÖ¤¤½÷¡É¤Ë¡Ö¤³¤é¤¡!!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢¡ÈÀÖ¤¤½÷¡É¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á!!¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎä¤ä´À¤«¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä! Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÉñÂæ¾å¤Ï½ª»Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¤ä´¶¼Õ¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¤¹ÁÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡È¿ûÌîÈþÊæ¤é¤·¤µ¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
