【大雨警報】青森県・五所川原市に発表 20日21:34時点
気象台は、午後9時34分に、大雨警報（浸水害）を五所川原市に発表しました。
青森県では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。津軽では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。津軽、三八上北では、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■弘前市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■五所川原市
□大雨警報【発表】
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■平川市
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■鰺ヶ沢町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■深浦町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■西目屋村
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
■東通村
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三戸町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■田子町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒
■南部町
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■新郷村
□大雨警報
・土砂災害
21日昼前にかけて警戒
□洪水警報
21日昼前にかけて警戒