超学生の新曲「阿弥陀籤」が、2025年10月より放送開始のTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のオープニング主題歌に決定した。

『桃源暗鬼』 はシリーズ累計発行部数400万部を突破した「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く新世代のダークヒーロー鬼譚で、2025年7月より放送が開始している。

オープニング主題歌となった「阿弥陀籤」は、混沌とした世界の中で自分の正義と本能に従いながらも、運命に抗い生き抜こうとする姿を描いた一曲。不確かな時代において、ただ運に身を委ねるのではなく、自分の手で未来を引き当てに行くような覚悟と強さが込められており、超学生の鋭くも情熱的な歌声がそのメッセージをより一層際立たせている。





さらに、2年8ヶ月ぶりとなる2ndアルバム『アンフィテアトルム』を、10月29日にリリースすることも決定した。『アンフィテアトルム』は、これまでリリースされた人気楽曲に加え、「阿弥陀籤」を含む新曲6曲を収録。また、豪華なアーティスト陣を迎え、これまでにない深みと聴き応えを感じられる一枚に仕上がっており、交錯する多彩な感情をテーマに全11曲で構成された渾身のアルバムとなるそうあd。

アルバムは初回限定盤・通常盤の2形態でリリースされる。初回限定盤にはBlu-rayが付属しており、ジャケット写真撮影やMV撮影のメイキング映像、さらに “超学生の自宅を霊視芸人が視る” という異色の企画映像も収録。ファン必見の貴重なコンテンツが満載だ。

また、超学生は8月末より初の全国ホールツアーを開催する。応募殺到の末、東京と大阪公演は予定枚数が終了。現在、チケットは福岡・愛知・宮城公演のみ各プレイガイド一般発売受付中。

◼︎超学生コメント

この度、TVアニメ『桃源暗鬼』第二クールのオープニング主題歌を担当させていただくことになりました、超学生と申します。

四季をはじめとする登場人物たちが抱える揺れ動く正義観や倫理観、自我と理性のせめぎ合い──その激動を、荒れ狂う波間へ自ら身を投じるかのごとく歌声に託しました。

作品世界の圧倒的なエネルギーに触発され、これまでの自身の曲では到達し得なかった音域と表現のパワーを引き出せたと自負しております。

本楽曲が『桃源暗鬼』の世界観をさらに広げる一助となりましたら幸甚に存じます。

2nd Album『アンフィテアトルム』

発売日：2025年10月29日（水） ■初回限定盤（CD＋Blu-ray） [価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06428

[収録内容]

【CD】 永久アンフィテアトルへようこそ [ Lyrics, Music & Arrangement: 原口沙輔 ]阿弥陀籤 [ Lyrics, Music & Arrangement : 辻村有記 ]CRAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : 前田佑, 久保田真悟(Jazzin’park), 栗原暁(Jazzin’park) ]キラーチューナー [ Lyrics, Music & Arrangement : フロクロ ]CGS [ Lyrics & Music: 超学生, Arrangement: ESME MORI ]タイトル未定 [ Lyrics & Music: 弌誠, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics＆Music : 辻村有記, 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: 辻村有記 ]しゅきしゅきメイドマスカレイド [ Lyrics, Music & Arrangement : チバニャン ]レベチ [ Lyrics, Music & Arrangement: 宮守文学 ]アイラブインターネット [ Lyrics, Music & Arrangement : 超学生 ]

【Blu-ray】

・Making of「アンフィテアトルム」

・Making of「アンフィテアトルム」

・霊視芸人に超学生の自宅を視てもらおう

[品番]PCCA-06429

[収録内容]

初回限定盤のCDと同内容 【購入特典】

・初回限定盤対象 早期予約特典：直筆サイン入り「ポストカード」

・初回生産限定封入特典：「超学生のボイス録音会」応募券

・販売店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：スマホサイズステッカー

全国アニメイト(通販含む)：56mm缶バッジ＋クリアカード（54mm×86mm）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5cm）

セブンネットショッピング：ラバーバンド（幅12mm×長さ190mm） ▼CDのご購入はコチラから

https://lnk.to/chogakusei_Anfiteatorumu_CD

＜超学生 全国ホールワンマンツアー2025〜音欲の秋〜＞

・公演日程

8/31（日）福岡・福岡国際会議場メインホール 開場 16:45 / 開演 17:30

9/15（月祝）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール 開場16:45 / 開演 17:30

9/20（土）宮城・トークネットホール仙台大ホール 開場16:45 / 開演 17:30

9/23（火祝）東京・J:COMホール八王子 開場16:45 / 開演 17:30

10/5（日）大阪・NHK大阪ホール 開場16:45 / 開演 17:30 ・料金・券種： 指定席：\7,700（税込）

各プレイガイド一般発売 ※現在は福岡・愛知・宮城公演のみ受付中

【チケット受付URL】

イープラス：https://eplus.jp/cho_gakusei/

ローソンチケット：https://l-tike.com/chogakusei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/chogakusei-tour2025

『桃源暗鬼』 原作：漆原侑来（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

第1巻〜第25巻発売中

https://www.akitashoten.co.jp/comics/4253280013



・放送情報

第一クール京都編 好評放送中

第二クール練馬編 2025年10月3日(金)よりスタート



毎週金曜よる 11 時から

日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて全国30局ネットで放送

放送終了後、ABEMAで国内最速配信 各種配信プラットフォームにて順次配信

BS日テレでも順次放送

※放送・配信時間は変更となる可能性がございます



・あらすじ

「お前は鬼の血を継いでいる……」

一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。

はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、そこに「桃太郎」が攻め入った。

それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。

突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。

自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは──。

──新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!



・キャスト

一ノ瀬四季：浦 和希

無陀野無人：神谷浩史

皇后崎 迅：西山宏太朗

屏風ヶ浦帆稀：石見舞菜香

矢颪 碇：坂田将吾

遊摺部従児：花江夏樹

手術岾ロクロ：三浦 魁

漣 水鶏：愛美

花魁坂京夜：木村良平

淀川真澄：田丸篤志

並木度 馨：石谷春貴



桃宮唾切：岸尾だいすけ

桃草 蓬：伊瀬茉莉也

桃巌深夜：沢城千春

桃寺神門：土岐隼一

桃華月詠：浅沼晋太郎

桃角桜介：小野友樹



一ノ瀬剛志：小山剛志

桃屋五月雨：増谷康紀

校長：緒方恵美



・スタッフ

原作：漆原侑来「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：野中阿斗

監督補佐：橋本裕之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：網サキ涼子

美術設定：別役裕之

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：多田早希

撮影監督：芹澤直樹

ＣＧ監督：福島涼太

編集：岡崎由美佳

音響監督：飯田里樹

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：スタジオ雲雀



京都編オープニング主題歌：THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」

京都編エンディング主題歌：BAND-MAID「What is justice?」



練馬編オープニング主題歌：超学生「阿弥陀籤」

練馬編エンディング主題歌：eill「ACTION」



・INFORMATION

アニメ公式HP：https://tougenanki-anime.com/

アニメ公式X：https://twitter.com/tougenanki_anm

アニメ公式Instagram：https://www.instagram.com/tougenanki_anime/

TVアニメ『桃源暗鬼』公式オンラインストア：https://tougenanki-animestore.com/

『桃源暗鬼』プロジェクト公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@tougen_anki

『桃源暗鬼』プロジェクト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tougen_anki_project

『桃源暗鬼』漆原侑来X：https://twitter.com/tougenanki