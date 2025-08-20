¥Ë¥¤¥Ê¡¢ÇÛ¿®SG¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Ë¥¤¥Ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¡Ö¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿´Ø·¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÉ½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ëÃËÀ¤¬¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤ß¤ë²Î»ìÀ¤³¦¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤á¤ÊÎø¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¿´¾ð¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÊ¡²¬ ROOMS¤Ë¤Æ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãÎø¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ë¥¤¥Ê¡Ö¥Ë¥¢¥Ô¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¡×
2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/NearPinRomance
Á´³Ú¶Ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡ÊSpotify¡Ëhttps://open.spotify.com/playlist/3BxFewPoxUgJ7Mnhu2PJo8?si=CZiaV9x4RwO6bc24iHtx_A
¡ã¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×presents ÅìºåÊ¡¼«¼ç´ë²è¥Ä¥¢¡¼ ¡ÈCome Together 3¡É¡ä
2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¡÷Ê¡²¬ DRUM LOGOS
½Ð±é¡§w/¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×/TRACK15
¥Á¥±¥Ã¥È¡§http://eplus.jp/shytaupe25/
¡ã¥Ë¥¤¥Ê Acoustic Oneman Live ¡ÖÎø¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¡×¡ä
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡÷Ê¡²¬ ROOMS
³«¾ì15:30¡¿³«±é16:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/niina
FM FUKUOKA ¥Ë¥¤¥Ê¡ÖÎø¤ÎÍ¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¡×
Ëè½µÅÚÍËÆü25:30¡Á25:55
https://fmfukuoka.co.jp/program/niina/
