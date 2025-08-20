東京ディズニーシーの人気アトラクション『インディ・ジョーンズ・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮』が、18日から再開時期未定で休止。期間を設けない休止の理由について運営するオリエンタルランドに取材しました。

『インディ・ジョーンズ・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮』はオフロードカーに乗り込み神殿内に隠された『若さの泉』を探し求める魔宮ツアーに参加し、襲いかかる罠（わな）や守護神クリスタルスカルの呪いを、猛スピードですり抜けるライド型のアトラクションです。2001年9月の東京ディズニーシー開園当初から多くの人に愛されてきました。

そんなインディ・ジョーンズ・アドベンチャーが18日から再開時期未定の休止期間に突入。休止期間に入る前日の17日に公式アプリ内の待ち時間表示が、通常の5分単位ではなく『39分』になっていたことを受けて、SNSでは「39（サンキュー）」の意味についての考察で話題となっていました。

■インディ・ジョーンズ博士の助手・パコを心配する声も

インディ・ジョーンズ・アドベンチャーの休止を受け、SNSではアトラクションでおなじみのセリフ『アディオス』の挨拶とともにアトラクションへの思いをつづった投稿が多くみられました。

「さみしい」「悲しい」などの別れを惜しむ声や、「再開いつ？」「復活して」など、早くも運転再開を望む声も多くみられました。

さらに、SNSにはインディ・ジョーンズ博士の助手であり、博士に内緒で“若さの泉”を探す魔宮ツアーを企画したキャラクター『パコ』のことを心配する声も。アトラクションに搭乗する前に来園者にツアーの説明や注意喚起を行う、おちゃめなキャラクターのパコに対して「パコに会えないのさみしい」「パコにまた会いたい」といった声だけでなく、休止期間中や今後パコがどうなってしまうのかなど心配する声が多くあがっています。

■休止する理由をオリエンタルランドに取材

再開の時期が見えずに、ファンたちから“アトラクションが終了してしまうのではないか”という不安の声もあがるなか、今回期間未定で休止した理由をオリエンタルランドに取材。

オリエンタルランド広報部の担当者は「メンテナンスによる運休を行うためです」とコメントしました。