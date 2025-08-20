プロ野球セ・リーグ DeNA-広島（20日、横浜スタジアム）

DeNAが広島に勝利し、このカード1勝1敗としました。

DeNAは両チーム無得点で迎えた2回、1アウト2、3塁で三森大貴選手がタイムリーを放ち先制します。さらに続く京田陽太選手、先発の東克樹投手には2点タイムリーが生まれるなど、この回打者一巡で5得点を奪います。

援護を受けた東投手ですが直後の3回、広島の上位打線に連打を浴びるなど1アウト満塁とされ、末包昇大選手の犠牲フライの間に1点を返されます。この回は最少失点で切り抜けるも、4回も1失点、5回にはファビアン選手に初球をとらえられ、ソロホームランを打たれ2点差とされました。

それでも打線は6回、1アウトランナー3塁で林琢真選手がタイムリーを放つと、チャンスでオースティン選手もヒットを放ち7-3とリード。

7回に3番手の宮城滝太投手が1点を失いましたが、リードを守ったDeNAが14安打7得点で広島を振り切り勝利しました。

また、東投手は5回3失点で勝利投手となり、リーグ単独トップの12勝目（6敗）を挙げています。