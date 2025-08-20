Jカップ・瀬戸環奈、たまらん！汗と湿気に濡れる身体ショットに大反響「スタイル抜群」「グッとくる」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、現在発売中の『週刊プレイボーイ』35号に登場した。
【写真】たまらん！汗と湿気に濡れる身体 Jカップの瀬戸環奈
また、発売された【大増量】瀬戸環奈写真集「インモラル」は、『週プレ グラジャパ！』だと限定カットとメイキングムービー付き。浴衣を着てスイカを食べて、夏らしさ満開の撮影…夏の匂いと熱気に包まれ、汗と湿気に濡れる身体を見ることができる。
収録カットにファンは「表紙の表情めちゃめちゃ良いですね グッとくる」「スタイル抜群」「勢いが止まらない」などと反応している。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
