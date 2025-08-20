SWEET STEADY、2ndシングル「YAKIMOCHI / ぐっじょぶ！」本日発売。「Call me,Tell me」スペシャル動画も公開
SWEET STEADYが2ndシングル「YAKIMOCHI / ぐっじょぶ！」を、本日8月20日（水）にリリースした。
今作の表題曲は恋愛中の“もやもや”をテーマに制作された「YAKIMOCHI」と、“生きてるだけでみんなえらい”と全ての人を肯定する応援歌「ぐっじょぶ！」。
CDは3形態での展開となり、全形態にライブのみで披露されていた未配信曲「なりたい私」が収録されるほか、初回限定盤にはデビュー1周年ソング「SWEET BLOOM」、SWEET STEADY盤には新録された人気曲「Call me,Tell me」が収録されている。
タワーレコード、HMV、アニメイトでは発売記念キャンペーンとして、直筆サイン入りチェキが当たるハズレなしの店頭特別抽選会が行われるほか、各ショップごとにオリジナル集合コラボポスター掲出や特別コメント動画を放映。さらに、タワーレコード全国7店舗では、SWEET STEADYが過去に着用したライブ衣装展示企画も実施される。
また、「Call me,Tell me」のスペシャル動画もプレミア公開。エキストラとして実際にファンを招待し撮影した、ライブ感満載の映像となっている。
2ndシングルCD「YAKIMOCHI / ぐっじょぶ！」
発売日：2025年8月20日（水）
CD購入：https://lnk.to/SS_2ndsingle_CD
配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/YAKIMOCHI_Good_Job
・初回盤 3,000円（税込） KLS_10004YAKIMOCHIぐっじょぶ！なりたい私SWEET BLOOM
・SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10005YAKIMOCHIぐっじょぶ！なりたい私Call me,Tell me
・通常盤 1,200円（税込） KLS_10006YAKIMOCHIぐっじょぶ！なりたい私
発売記念キャンペーン詳細はこちら
https://sweetsteady.asobisystem.com/news/detail/54049
