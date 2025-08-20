¤Í¤°¤»¡£¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Ø¡£11·î¤Ë¶å½£3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¡ã¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ ¶å½£ÊÔ¡ä
2025Ç¯11·î06Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ¹ºêDRUM Be-7¡¡open18:30/start19:00
2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼¯»ùÅçCAPARVO¥Û¡¼¥ë¡¡open16:30/start17:00
2025Ç¯11·î09Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜB.9 V1¡¡open16:15/start17:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡ËÁ´¼«Í³¡Ê1drinkÊÌÅÓ¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼°¦¤·Ââ¡ªÀè¹Ô¡§8/20¡Ê¿å¡Ë21:00¡Á8/23¡ÊÅÚ¡Ë23:59
https://special.neguse.jp/news/detail/31
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô ¡§8/24¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á8/31¡ÊÆü¡Ë23:59
https://l-tike.com/neguse/
¡ã¤Í¤°¤»¡£ 5th Annivesary Ì¾¸Å²°¡Çs ROCKS VIBES 2025¡ä
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡ËÌ¾¸Å²° ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 11:00 / ³«±é 12:00¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë
½Ð±é¡§¤Í¤°¤»¡£¡¢KADOMACHI¡¢kurage¡¢Suspended 4th¡¢Èô¹Ô³Ú±à¡¢¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥ó¥º¥¹¥È¥¢¡¢May Forth¡¢¥á¤È¥á¡¢LUCCI
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://neguse.jp/5th-anniversary/
ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãBAND TO THE FUTURE ¶¡ä
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ Zepp Fukuoka¡¡w/¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¹Åç BLUE LIVE¡¡w/¥È¥ó¥Ü¥³¡¼¥×
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã LOTS¡¡w/¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside¡¡w/KANA-BOON
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ Zepp Nagoya¡¡w/NEE
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî ¹â¾¾festhalle¡¡w/SIX LOUNGE
2026Ç¯01·î11Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë GIGS¡¡w/¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
2026Ç¯01·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo¡¡w/BLUE ENCOUNT
2026Ç¯01·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/To Be Announced¡Ä
2026Ç¯01·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/To Be Announced¡Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß(1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2FºÂÀÊ, 2F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡¦¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÅý⼀ÃêÁªÀè⾏︓2025Ç¯8⽉11⽇¡Ê⽉¡Ë20:00¡Á8⽉20⽇¡Ê⽔¡Ë23:59
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/neguse/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/neguse/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/
