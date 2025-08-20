タレントの西山茉希（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。加工なしのすっぴんショットを公開した。

自身のインスタグラムで「1ヶ月の間でもゆらぎ、たった一晩でも突然荒れたりする薄皮肌体質」と題して投稿した。

「夕方の自然光の元、フィルター&加工、外して向き合ってみた」とすっぴんの自撮りショットを公開。

「#赤みあり」「#シミあり」「#くすみあり」「#脂肪の粒あり」「#クマあり」「#皮膚薄め」「#ハリ無し」「#良好状態これでも70%くらいの暮らし」とハッシュタグを添え「コレが紫外線ケアなんて程遠い生き方をしてきた代償。なるほどですね。それでも肌は、強くなれるらしいのです。フィルターやファンデに逃げず、素肌を好きでいれるようにたまには眺めて受け止めて、追っかけケアをしていこうと思えた39歳」とつづった。

さらに自撮りショットについても「＃お風呂あがりに白玉美水とPDRNキャビア美容液を浸透」「#薄ーくコーティングはマグバーム」と説明した。

最後に「肌のトラブル十人十色。イイモノをみんなとシェアしていき隊」と締めた。

ネットでは「お世辞抜きでキレイ」「美しすぎ」「でら綺麗なすっぴん」「さすがモデルさん」「フィルターなしでも神々しい程に可愛い」「加工なしの方がめちゃくちゃ良い」など絶賛の声が上がった。