¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹ºÇ¸å¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï±³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥ê¥êー¥¹¡õMV¸ø³«
¡¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¡¢5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï±³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤òËÜÆü8·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢4·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡£¤³¤Î5¥«·î¤Î´Ö¡¢²Ä°¦¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤ä±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤òÄ©ÀïÅª¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤é¤·¤µ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï8·î7Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤ËÊú¤«¤ì¤ë´üÂÔ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ËÜ²»¡¢¤½¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤«¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òµ¶¤ê¡¢µã¤¯¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¡È´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤³¤½Ã¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤È¾¯¤·¤Ç¤â»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜMV¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë»Ñ¡¢1¿Í¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë»Ñ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯»Ñ¤È¤¤¤¦¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î»Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ë±ÇÁü¤Ë¡£º£Ç¯¡¢5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿ÃÄ·ëÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ï¡¢Ì¸¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¤¤Áð¸¶¤Î¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¶¶ËÜÅí¸Æ¤¬¡ÒËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ ²¿¤ò±£¤¹»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ó¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê²Î»ì¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿´¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤¬¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËÍ¤¬¹¥¤¤ÊËÍ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î»Ñ¤ò±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤¬ËÜMV¤Ç¤â»Ç¤¨¤ë¤¬¡¢¤¿¤À²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¿¤ÀÁö¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àËÜµ¤¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤³¤Î5¶ÊÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«ÅÁ¤ï¤ë¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï¡¢9·î7Æü¤Ë»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë