Photo: 山科拓郎

「え、ドイツでウイスキー？」正直、最初はそう思いました。ウイスキーといえばスコッチ、バーボン、最近だとジャパニーズ…というイメージが強くて、ドイツは完全にノーマーク。

でも、「SLYRS（シュリアス）」というバイエルン産のウイスキーがあると知り、しかも12年熟成のシングルモルトと聞けば、当然気になります。

せっかくなので、今回は南ドイツつながりで「バイスブルスト（白ソーセージ）」も一緒に。このペアリング、思った以上にハマってしまったんです…！

ドイツにもウイスキーが!?「シュリアス 12年」の第一印象

Image: LOERKE international株式会社/KING's BARREL 南ドイツのオーバーバイエルン地方を代表するウイスキー蒸溜所「シュリアス」

そもそも、「ドイツでウイスキー？」と思った方も多いかもしれません。実はビール王国ドイツには、ここ30年ほどで急速にウイスキー文化が広がっており、なかでもバイエルン州の「シュリアス蒸溜所」はその先駆け的存在。

Photo: 山科拓郎 ※今回のCoSTORYでのプロジェクトではグラスは付属しません。

今回試した「SLYRS」12年熟成モデルは、同蒸溜所の代表作「クラシック（3〜6年熟成）」の上位にあたる一本。ボトルを開けた瞬間、すでにただものではない香りが漂ってきます。

Photo: 山科拓郎

ほんのりスモーキーで、バニラやキャラメルの甘さとシナモンのスパイシーさが混ざり合ったような複雑なアロマ。

鼻を近づけると、熟した洋ナシとアプリコット、さらにウッディな余韻も感じられ、ドイツで「こんなに素敵な香りのウイスキーが作られているのか…！」と正直驚きました。

Photo: 山科拓郎

まずはストレートで。香りのグラデーションをゆっくり楽しむ

Photo: 山科拓郎

ウイスキーの楽しみ方として、最初の一杯は常温ストレートをおすすめしたいところです。この「SLYRS」も、常温で口に含むとその真価がじんわりと広がっていきます。

Photo: 山科拓郎 光にかざすと、クリアなイエローゴールドが美しい

とろっとした口当たりで、オレンジと塩キャラメルのような甘みとコクが一体となって舌の上に乗ってくる。時間差でナツメグのようなスパイス感がじわっと追いかけてくる感じもまた楽しいです。

そして驚くべきは、その後に続く余韻の長さ。果実のような甘さがゆっくりとフェードアウトしていき、気づけばグラスを見つめながら、ぼんやりと時間が流れていく…そんな、思索を誘う一杯でした。

「白ソーセージ」ことバイスブルストとのペアリングに挑戦

Photo: 山科拓郎 沸騰後に火を消してから鍋に入れ、煮立てず温めるのが調理のコツ！

さて今回試したのは、バイエルン地方の名物ソーセージ「バイスブルスト」とのペアリング。ミュンヘンなどでおなじみの、白くてやさしい味わいのソーセージです。

Photo: 山科拓郎

本来は甘口マスタードとともに朝食にいただくのが定番ですが、今回はあえて、ウイスキーのパートナーとしてセレクト。スモークされていない肉の甘みと、「SLYRS」のスパイシーさ、果実感との相性は…？

Photo: 山科拓郎

結論から言うと、これが大正解。「バイスブルスト」のふわっとした口当たりに、ウイスキーのバニラとスモークの香りが寄り添い、重層的なペアリングが完成しました。

マスタードの酸味がウイスキーのキャラメル感を引き立ててくれるのも印象的で、「こんな楽しみ方があったんだ…」と軽く感動しました。

スコッチでもバーボンでもない“第3の選択肢”かも

今回試飲した「SLYRS」は、ウイスキーというよりも、バイエルンの風土や哲学を味わうような体験でした。

清らかなアルプスの湧き水とバイエルン産モルト、丁寧な職人仕事。製法や素材へのこだわりが味にそのまま現れている、まさに“真のババリアンウイスキー”。

Image: LOERKE international株式会社/KING's BARREL

そして何より、「スコッチでもバーボンでもないウイスキー」を探している人には、強くおすすめしたい一本です。まだあまり日本には広まっていないようですが、ウイスキー好きならきっとこの個性に惚れ込むはず。

最後にもう一言。ぜひ、「バイスブルスト」と一緒に試してみてください。南ドイツ流の新しい楽しみ方が、きっと一口ごとに広がっていきます。

正直、「ドイツウイスキーってどうなの？」と思ってた自分が恥ずかしい…。この「シュリアス 12年」は、想像以上の完成度に、飲んでいると南ドイツの森や湖の風景が浮かんでくるような気持ちになりました。

ビールだけじゃない、ドイツの底力を感じる一本。次のご褒美ウイスキー候補として、ぜひ候補に加えてみてください。ちなみに、今回ご紹介した銘柄以外にも、シュリアス蒸溜所のさまざまな樽熟成シリーズがラインナップされているので、気になる方はぜひチェックを。

Image: LOERKE international株式会社/KING's BARREL

Photo: 山科拓郎

