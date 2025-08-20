環境配慮と耐久性を両立。次世代型ゴアテックス採用のアークテリクス「ベータ AR ジャケット」が登場

カナダ生まれのアウトドアブランド・ARC'TERYX（アークテリクス）が、“GORE-TEX PRO”を採用したすべてのアイテムを、ゴアテックスの最新素材“ePE メンブレン”に移行することを発表。第一弾として、“ePEメンブレン”に変更された「BETA AR JACKET（ベータ AR ジャケット）」（11万円）が8月5日より新登場します。

“ePE メンブレン”はPFASフリーの環境配慮型で、軽量性・耐久性も備えた防水透湿素材。環境負荷を減らしながら、雪山など過酷なフィールドにも対応！ まさに次世代の素材です。

“ePEメンブレン”はPFASを使わず、軽さと薄さ、優れた耐久性を実現した新素材。

メンブレンには、リサイクル生地や原液着色生地、無染色生地などの厳選された生地と組み合わされており、カーボンフットプリントも削減されています。

環境配慮型でありながら、アイスクライミング、雪山登山など、極限状況やハードなフィールドにおいても高い耐久性とプロテクションを発揮。パフォーマンスと環境配慮を両立する、画期的な素材です。

これまでも積極的に革新技術や素材を採用してきたアークテリクスでは、“GORE-TEX PRO”を採用したすべてのプロダクトに対し、フッ素化合物を含まない耐久撥水（DWR）加工をすでに施していたものの、2025FWからは“ePE メンブレン”への移行を発表。その第1弾として、完全移行した「ベータ AR ジャケット」が登場しています。

そもそも「ベータ AR ジャケット」は、肌寒さを感じる天候の稜線上や、極寒の雪山など、さまざまなシーンで幅広く活躍する汎用性の高いハードシェル。

“ePE メンブレン”を採用したことで、重量はほぼそのまま。肩や上腕部の表地を80デニールから100デニールに強化し、プロテクションが向上。さらに薄くなったメンブレンでゴワつきも減り、着心地も快適に。

このほかにも、“GORE-TEX PRO”を採用したプロダクトは、順次“ePE メンブレン”に移行予定。冬登山に向けて、冬登山に備えて、最新素材のウエアを要チェックです！

