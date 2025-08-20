２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が所属する芸能事務所「ＳＴＰＲ」から新たにデビューを目指すクリエイターコミュニティー「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ」のメンバーが２０日、東京・Ｈａｒｅｖｕｔａｉで同コミュニティー初のワンマンライブ「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ Ｆｅｓｔｉｖａｌ Ｖｏｌ．１ 《ＳＴＡＲＳ ＬＩＧＨＴ −スターズライト−》」を行い、３日間６公演を完走した。

１９人の思いを乗せた公演を締めくくった。４つのチームに別れて楽曲を披露するパートでは「可愛すぎる！ダンスチーム！」が、すとぷりの「スキスキ星人」をキュートに歌うなど個性を生かして盛り上げた。ライブでは全１８曲を披露し、朗読劇を行う場面もあった。

最後は全員で、ＳＴＰＲ Ｃｒｅａｔｏｒｓの「ＳＴＡＲ ｔｏ ＳＴＰＲ」を爽やかに披露。あまねは「とてもすてきな最終日」と笑顔で、ものくろは「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳはこれからも前に向かって進み続けます！皆さま、これからもよろしくお願いします！」と呼びかけた。

◆ＳＴＰＲ ＢＯＹＳとは

新たにＳＴＰＲ所属のアイドルグループまたはアーティストとしてのデビューを目指す、新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティとして、２０２４年１月にプロジェクトを始動。同年７月には第１弾メンバーが発表され、本格的な活動を開始した。２５年４月には、ＳＴＰＲ ＢＯＹＳから７人が２・５次元歌い手アイドルグループ「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」としてデビューを果たした。