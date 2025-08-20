全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われ、閉幕した。

群馬県勢は、水球で前橋商が１７年ぶり１１度目の優勝を果たした。

斎藤優輝主将（３年）

「しゃーっ！」。決勝戦が終わり、相手チームへのあいさつ後、チーム全員で喜びの声を上げながら再びプールへ飛び込んだ。小学生から同じクラブチームで切磋琢磨（せっさたくま）してきたメンバー１１人で果たした優勝。全身を使って喜びを爆発させた。

小学１年の時に兄の影響で水球を始めた。泳ぎが苦手で、練習が嫌いになることもあったが、同じ時期に始めた前田敦也選手（３年）の存在があったから頑張ってこられた。練習を一日も休まないことを約束し、ライバルとして互いに高め合ってきた。

「前田なら必ず決めてくれる」。築いた信頼関係は、チームにとっての武器となった。この日の決勝でも、前田選手にアイコンタクトを送り、迷わずパスを送った。２人で計１１得点を挙げ、１８―７で圧倒した。

「このメンバーで優勝できてうれしい。ここまでついてきてくれた仲間に感謝を伝えたい」。涙をこらえながらそう語った。（星原優璃）