Image: FM3 / Buddha Machine

SpotifyやApple Musicのアルゴリズムに導かれる音楽ジャーニーもいいですが、作業用BGMにお経はいかが？

「ブッダマシーン」なるものをご存じでしょうか。延々とお経や仏教に関連する音楽が流れてくるラジカセのような電子仏具です。中国や東南アジアを中心に仏教徒が多いエリアでは、寺院からお店まで至るところに置かれています。

悟りに近づくBGM

近年、そのチープな音質と独特のデザインから日本でも収集する人が増え、古着屋やバーなどでもブッダマシーンを見かけるようになりました。2023年には、藤原ヒロシ氏のアルバムが、ブッダマシーンになったりもしています。

デザインは、お釈迦さまや蓮の花が描かれたものから、ひょうたん型のコンパクトタイプ、首からかけられるペンダント型などさまざま。個性的な見た目も乙ですね。

中国・北京を拠点に活動する「FM3」という電子音楽ユニットが開発した「BUDDHA MACHINE」は、アジアンな雰囲気を抑えたソリッドな見た目に。収録されているのは、FM3が中国の伝統楽器を音源にして制作した9曲のループ作品。スイッチをオンにすると延々とループ作品が再生されます。

こちらは、ディスクユニオンのオンラインストアでも購入できます。価格も5000円台と、微妙に手を伸ばしやすいのが憎い！

ちなみに、アンビエント音楽をつくったブライアン・イーノ氏は、BUDDHA MACHINEを50台購入したとか。お経は究極のアンビエントなのかもしれません。

Source: ディスクユニオン