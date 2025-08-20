◆プロボクシング ▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦 王者・田中空―同級３位・坂井祥紀（１０月２１日・東京・後楽園ホール）

１０月２１日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ ＰＨＯＥＮＩＸ ＢＡＴＴＬＥ １４４」の対戦カード発表会見が２０日、都内で行われ、メインイベントの東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチで王者・田中空（２４）＝大橋＝が同級３位・坂井祥紀（３４）＝横浜光＝と対戦することが発表された。

田中は６月１９日に東京・大田区総合体育館で行われた東洋太平洋同級王座決定戦で小畑武尊（２７）＝ダッシュ東保＝を４回ＴＫＯで下し、初タイトルを獲得。戦績を４戦全勝（４ＫＯ）とした。今回が初防衛戦となる。「前回の試合で課題もいっぱい見つかった。けっこうパンチをもらってしまった。もらってしまうとダメージ残るので、そこをもらわないような練習をしています。そこを修正してレベルを上げて、強くなれるよう頑張ります」と意気込みを語った。

前戦の興行のメインでは、ＷＢＯ世界同級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）が佐々木尽（八王子中屋）を５回ＫＯで下した。日本人がまだ成し遂げていないウエルター級世界王者を目指す田中は「あの試合を見て、すべてにおいてもっとレベルを上げないといけないと感じた。全体的にレベルを上げていくことが今後練習していくところ」と決意を新たにした。

田中に挑む元日本同級王者の坂井は、１月２４日に東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝に挑むも判定負け。再起戦で、再び王座に挑む。戦績は２９勝（１５ＫＯ）１５敗３分け。

セミファイナルの日本フェザー級タイトルマッチでは、王者・阿部麗也（３２）＝ＫＧ大和＝に同級１位・殿本恭平（３０）＝勝輝＝が挑む。阿部は６月１９日に大田区総合体育館で行われた王座決定戦で大久祐哉（金子）に判定勝ちし、王座返り咲きを果たした。

戦績は阿部が２７勝（１０ＫＯ）４敗２分け、殿本が１６勝（８ＫＯ）４敗２分け。

日本ミニマム級王座決定戦では、同級１位・小林豪己（２６）＝真正＝と同級２位・森且貴（２５）＝大橋＝が対戦。９月１４日に名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ世界同級王座決定戦に出場する松本流星（２７）＝帝拳＝が返上した王座を争う。

戦績は小林が８勝（５ＫＯ）２敗、森が１３勝（３ＫＯ）４敗。

ほか、ＷＢＯアジアパシフィック・ミニマム級王座決定戦１０回戦（対戦カード未定）、日本ミニマム級６回戦・荒竹一真（大橋）―坂田一颯（Ｓ＆Ｋ）も行われる。

戦績は荒竹が１勝（１ＫＯ）、坂田が３勝（１ＫＯ）１敗１分け。