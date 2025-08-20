山形県鶴岡市にある昭和34年開店のすし店『芝楽(しばらく)』。

郷守(ごうもり)幸夫さんと妻・秀子さん、息子の一幸さんの3人が迎えるアットホームなお店です。3人ともお客さんとの触れ合いが好きで、また来たときに「おかえり」と迎えてくれるような温かさに心惹かれるお客さんも多くいます。



ランチは、夜と同じメニューが特別価格でお得。

「にぎり・天ぷらセット(1,750円/税込)※ランチ価格」は、季節のネタ8貫と揚げたて天ぷらの贅沢コンビ。

マグロ・サーモン・ホタテ・わらさ・甘エビ・タコ・イカ・タイなど、旬のネタを存分に味わえます。日によって地物が楽しめるかもしれません。

天ぷらは5～6種類。エビ・イカ・春菊・なす・ヤンギコーン・季節限定の生キクラゲなど、こちらも旬の食材がたっぷり！注文が入ってから揚げるので、軽くてサクサク＆熱々の状態で食べられると大人気です。



「マグロかつ丼(1,350円/税込)※ランチ価格」もおすすめです。

マグロを揚げると、なんとお肉のような食感に！玉ねぎ・シイタケ・ニンジン・枝豆など、季節の青物が彩り、お米は「ひとめぼれ」を使用。いろいろなおいしさを一口に頬張れる、満足度の高い一杯です。



息子の一幸さんは地元・山形の知識が豊富で、地酒や観光の相談も大歓迎！美味しい料理を食べながら、山形トークに花を咲かせる楽しい時間が過ごせそうです。



■芝楽

山形県鶴岡市本町2-2-12

【問合せ先】0235-22-1521

【営業時間】昼｜11:30～14:00、夜｜17:00～22:00

【定休日】第1、第3火曜