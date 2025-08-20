今っぽい抜け感が出せる！この夏買うべき【レース素材シューズ】を4つピックアップ
今っぽい足元を簡単に叶えてくれるレースシューズ。チュールレースやコットンレースなどバリエ豊富に出ているのでなりたい雰囲気に合わせてセレクトを。旬度満点のレース素材シューズ4選
出典: 美人百花.com
レースの花が咲くレディライクな厚底スポサン。コーデのハズし役にぴったり。スポーティーながらレースのおかげでフェミニン服と好相性。
サンダル\2,599/GRL
小花柄レース×華奢リボンで可憐さをメイク。甘口レースを大人でも取り入れやすい肌なじみのいいベージュで。
フラットシューズ\13,200/ル タロン(ル タロン 有楽町マルイ店)
ぽこぽこ穴がレトロ可愛いアイレットレース。透けすぎずフォーマルシーンにも最適。
フラットシューズ\26,400/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)
女性らしさを引き立たせてくれるなめらかなスケアトゥが特徴。レースチュールでエレガントな足元を演出して。
パンプス\16,500/ダイアナ ウェルフィット(ダイアナ 銀座本店)
掲載：美人百花2025年7月号「ムードがほしい日はレースを着て」
撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部