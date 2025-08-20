以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はコスメ部門から【パウダーファンデ】ベスト３を発表します♪

【パウダーファンデ】ドラコスの追い上げでデパコスに打ち勝つ！第１位：MAQuillAGE「ドラマティック パウダリー EX」

出典: 美人百花.com

「テカリを抑えてくれて、夕方になってもくすまない！」（宮野真綾さん・27歳）

「パウダーなのに粉っぽさがなく、崩れ方もきれい！」（鶴田真衣さん・28歳）

ふんわりと肌になじむ驚きのフィット感で、テクニック不要でムラなく仕上がる。

SPF25・PA+++ 全8色￥4,400（セット価格・編集部調べ）／マキアージュ

第２位：Elégance「リファイン ヴェルヴェティファンデーション」

出典: 美人百花.com

「毛穴レスに」ヴェルヴェットのようななめらかさで透明感ある肌に。

SPF20・PA+++ 全6色 ￥6,600（セット価格）／エレガンス コスメティックス

第３位：CANMAKE「マシュマロフィニッシュパウダー」

出典: 美人百花.com

「プチプラなのに毛穴が消えて、清潔感あるマット肌になれます♡」

ふわふわマシュマロ肌に。

SPF50・PA+++全4色 ￥1,034／井田ラボラトリーズ

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影／志田裕也［静物］ 文／池野もも 再構成/美人百花.com編集部