通勤服にはペンシルスカートがマスト！仕事後に予定がある日の簡単スイッチコーデ
予定がある日のスタメン服にもペンシルスカートがお約束♡ スマートにON・OFFスイッチできちゃうトップスを味方につければ、アフター7で彼の視線を奪う準備も万端♪程よい肌見せが叶うカットアウトトップス
出典: 美人百花.com
オフィスに相応しいブラウスにネイビーペンシルをON。通勤服にぴったりなストライプトップスは、伸縮性のある襟のシャー リングでオフショルにも調整可能♡
つけ外しのできる肩リボンをプラスして、アフター7は可愛げを振りまいて。デートはおしゃれを優勢に。
スカート[ベルト付き]\22,000/ジャスグリッティー ブラウス\17,600/ストラ バッグ\2,990/神戸レタス パンプス\17,050/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)キャミアンサンブルはシアーニットが旬
ほんのり肌が透けるカーデで通勤を快適に。涼しげな通勤シーンをアシストします。
カーデをアウトすれば、抜け感たっぷりなノースリーブコーデに変身！
スカート\13,970/And Couture(And Couture ルミネ新宿店) アンサンブル\18,700/マイストラーダ バッグ\8,800/オリエンタルトラフィック(ダブルエー) パンプス\18,150/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)
掲載：美人百花2025年7月号「夏のスマート美人を叶えるペンシルスカート通勤」
撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 編集・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部