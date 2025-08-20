アイルランド発のゴシック超常サスペンスホラー『Oddity(原題)』が、11月７日(金)より日本公開されることが決定した。本作の邦題を“霊視”で決定する異色の試写会も行われる。

本作のテーマは“罪の償い”。盲目の霊媒師を主人公に、不気味な木製マネキンを通じて、殺された双子の妹の“死の真相”に迫っていく様を描く。

ダミアン・マッカーシー監督の長編２作目となる本作は、低予算映画ながら国際的に高い評価を獲得。「ゴシックとJホラーを思わせる巧みな演出」（The Guardian）と評され、2024年のサウス・バイ・サウスウエスト映画祭ではミッドナイターズ部門（ホラーやスリラーなど深夜上映向け作品）で観客賞を受賞している。

本作の邦題を決定する最速試写会が９月１日に行われる。“ギャル霊媒師”の飯塚唯をゲストに招き、あらかじめ用意された複数の邦題案の中から霊視によって鑑定を行い、その場で邦題を決定。試写会への参加者は、映画の公式X（旧Twitter）にて募集中だ。

『Oddity（原題）』（邦題未定）

11月７日（金）よりシネマート新宿ほか全国順次公開

© 2023 Shudder / Keeper Pictures Limited / Nowhere Content Inc All Rights Reserved