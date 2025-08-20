霊媒師が主人公のアイルランド発ホラー『Oddity(原題)』11月公開 邦題を“霊視”で決定する異色の試写会開催［ホラー通信］
アイルランド発のゴシック超常サスペンスホラー『Oddity(原題)』が、11月７日(金)より日本公開されることが決定した。本作の邦題を“霊視”で決定する異色の試写会も行われる。
本作のテーマは“罪の償い”。盲目の霊媒師を主人公に、不気味な木製マネキンを通じて、殺された双子の妹の“死の真相”に迫っていく様を描く。
ダミアン・マッカーシー監督の長編２作目となる本作は、低予算映画ながら国際的に高い評価を獲得。「ゴシックとJホラーを思わせる巧みな演出」（The Guardian）と評され、2024年のサウス・バイ・サウスウエスト映画祭ではミッドナイターズ部門（ホラーやスリラーなど深夜上映向け作品）で観客賞を受賞している。
本作の邦題を決定する最速試写会が９月１日に行われる。“ギャル霊媒師”の飯塚唯をゲストに招き、あらかじめ用意された複数の邦題案の中から霊視によって鑑定を行い、その場で邦題を決定。試写会への参加者は、映画の公式X（旧Twitter）にて募集中だ。
『Oddity（原題）』（邦題未定）
11月７日（金）よりシネマート新宿ほか全国順次公開
『Oddity（原題）』邦題決定試写会
【日程】2025年9月1日(月) 18:30開場／19:00上映開始
※上映後、トークイベントあり。21:00頃終了予定
【会場】シネアーツ （東京都新宿区市谷本村町2-5 AD市ヶ谷ビル地下1F）
【登壇】飯塚唯（霊媒師）
■応募方法 ※締切は8月２６日(火)23:59まで。
１、映画『Oddity（原題）』の公式X（＠odditymoviejp）をフォロー
２、公式Xの固定ポストをリポストの上、応募フォームに必要事項を記入。
・応募フォーム：https://forms.gle/6tZDo6WJ6XwfFKPs5
