三宅健『国宝』鑑賞で今田耕司にばったり「二人して『すごかったなぁ〜』って」

8月19日、三宅健が自身のYouTubeチャンネルにアップした動画の中で、現在公開中の映画『国宝』を観に行った際のエピソードを明かした。

【関連】“奇跡の42歳”三宅健、若さを保つ秘訣？自身の美容法を明かす「朝晩塗った方がいいですよ」

歌舞伎好きだという三宅は、話題沸騰の映画『国宝』を観に行ったとして、「良かった。素敵だった。役者さんたちの絶え間ない努力を感じましたよ。素晴らしかったですよ」と感想を述べた。

その上で、「トイレ行ったらさ、ぱって見たらさ、そこにさ、同じ回によ？今田耕司さんいた。二人して『すごかったなぁ〜』って。『稽古1年半ぐらいされてたらしい』『え！ほんまか！…じゃあね〜』って言って」と明かした。

また、「まず何がいいって、歌舞伎界にとって素晴らしい…歌舞伎のことを知らない人たちが、吉沢亮くんが出てて、横浜流星くんが出てるからっていう話題性もあって観に来る人もいるじゃない、若い人たちが」「数奇な歌舞伎役者たちの運命を描いた物語を観て、本物の歌舞伎役者の人たちを1度ぐらいは観てみたいと思う人もたぶん増えるだろうから」と、いち歌舞伎ファンの視点からも絶賛していた。